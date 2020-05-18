DownZemAll для Windows

DownZemAll 2.0.1

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Описание DownZemAll 2.0.1Описание   Скачать DownZemAll 2.0.1СКАЧАТЬ (21,35 Мб) Скриншоты DownZemAll 2.0.1Скриншоты (9)   Статистика DownZemAll 2.0.1Статистика   Отзывы о DownZemAll 2.0.1Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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DownZemAll - удобный менеджер закачек, который позволяет пользователю быстрее и проще скачивать файлы из Интернета. Программа поможет выбрать, организовать, расставить приоритеты и запустить многопоточную загрузку файлов.

Широкий выбор настроек и уникальная система сортировки контента обеспечивают полный контроль над процессом загрузки. Также имеется возможность скачивать торрент-файлы по протоколу BitTorrent (одноранговый протокол обмена файлами), аудио и видео с YouTube и пр.

Основные возможности DownZemAll:

  • Многопоточная загрузка файлов.
  • Скачивание как отдельных файлов, так и аудио и видео с YouTube, а также торрент-файлов по протоколу BitTorrent.
  • Изменение лимита скорости загрузки.
  • Возможность задавать приоритет загрузки.
DownZemAll
DownZemAll
DownZemAll
DownZemAll
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗагрузка файлов
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Отзывы о программе DownZemAll

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