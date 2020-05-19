Raketa для Android

Raketa 1.10.0 для Android

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Описание Raketa 1.10.0 для AndroidОписание   Скачать Raketa 1.10.0 для AndroidСКАЧАТЬ (32,46 Мб) Скриншоты Raketa 1.10.0 для AndroidСкриншоты (3)   Статистика Raketa 1.10.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Raketa 1.10.0 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 2
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Raketa - удобное приложение для заказа еды и продуктов на дом или в офис. Бесконтактная доставка еды и продуктов работает в разных городах Украины (Киев, Днепр, Одесса, Львов, Харьков и пр.), доступен широкий выбор продуктов из супермаркетов Ашан, Фора, присутствует доставка заказов из KFC и пр.

Основные возможности приложения Raketa:

  • Бесконтактная доставка на дом;
  • Поиск ближайших кафе и ресторанов;
  • Удобная оплата картой или наличными;
  • Отслеживание геолокации заказа;
  • Удобный выбор блюд из меню;
  • Круглосуточная служба поддержки.
Raketa
Raketa
Raketa
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое
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Отзывы о программе Raketa

Admin

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