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360 Extreme Explorer для Windows

360 Extreme Explorer 12.0.1322.0

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Описание 360 Extreme Explorer 12.0.1322.0Описание   Скачать 360 Extreme Explorer 12.0.1322.0СКАЧАТЬ (61,04 Мб) Скриншоты 360 Extreme Explorer 12.0.1322.0Скриншоты (6)   Статистика 360 Extreme Explorer 12.0.1322.0Статистика   Отзывы о 360 Extreme Explorer 12.0.1322.0Отзывы (0)  
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360 Extreme Explorer - китайский веб-браузер на базе Chromium от Qihoo 360. Присутствует синхронизация через учетную запись 360 Account, имеется встроенный менеджер загрузок, блокировщик рекламы, поддержка расширений, инструмент для создания скриншотов, зашита от фишинга, режим Инкогнито, панель интрументов разработчика, менеджер задач, поддержка прокси и многое другое.

Ключевые особенности 360 Extreme Explorer:

  • Синхронизация через учетную запись 360 Account.
  • Встроенный менеджер загрузок.
  • Поддержка расширений.
  • Встроенный инструмент для создания скриншотов.
  • Зашита от фишинга.
  • Режим Инкогнито.
  • Панель интрументов разработчика.
  • Менеджер задач.
  • Поддержка прокси.
  • Возможность выбора поисковой системы.
  • Закладки, история посещений.
  • Полноэкранный режим.
  • Настройка внешнего вида.
  • Жесты для мыши.
  • Настраиваемые горячие клавиши.
  • Выбор движка (Webkit/IE).
  • Аппартаное ускорение.
  • И многое другое...

Примечание! На данный момент браузер слишком "китайский" - далеко не весь интрефейс переведён на английский, и китайские уши торчат почти из-за каждого элемента приложения.

360 Extreme Explorer
360 Extreme Explorer
360 Extreme Explorer
360 Extreme Explorer
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Китайский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры
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Отзывы о программе 360 Extreme Explorer

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