Sphere - анонимный, безопасный и абсолютно бесплатный браузер на движке Chromium, который предлагает минимально необходимый функционал для безопасного веб-серфинга.

Браузер позволяет менять свой "цифровой отпечаток" в сети Интернет в несколько кликов, используя различные типы соединений. Вся локально хранящаяся информация о сеансах шифруется очень надежным методом шифрования, гарантирующим невозможность ее прочтения даже после удаления носителя, на котором установлено программное обеспечение. Все динамические данные, которые программа обрабатывает во время своей работы, хранятся в оперативной памяти, что делает их недоступными для большинства шпионских решений, которые могут быть установлены на ПК.

Браузер оснащен системами защиты и подмены отпечатков (GPU, Audio, Canvas, Plugins, Fonts, ClientRects, Ubercookies), которые автоматически изменяются при создании каждой новой личности. Присутствует шифрование AES-256, OTR-режим (Off-the-Record) - в процессе использования программы все текущие файлы и данные сохраняются в оперативной памяти до ее закрытия. Имеется возможность осуществлять легкую подмену вашего IP-адреса с использованием TOR, SOCKS и SSH соединений.

Ключевые особенности Sphere: