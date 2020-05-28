Sphere для Windows

Sphere 1.3

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Описание Sphere 1.3Описание   Скачать Sphere 1.3СКАЧАТЬ (113,76 Мб) Скриншоты Sphere 1.3Скриншоты (5)   Статистика Sphere 1.3Статистика   Отзывы о Sphere 1.3Отзывы (0)  
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Sphere - анонимный, безопасный и абсолютно бесплатный браузер на движке Chromium, который предлагает минимально необходимый функционал для безопасного веб-серфинга.

Браузер позволяет менять свой "цифровой отпечаток" в сети Интернет в несколько кликов, используя различные типы соединений. Вся локально хранящаяся информация о сеансах шифруется очень надежным методом шифрования, гарантирующим невозможность ее прочтения даже после удаления носителя, на котором установлено программное обеспечение. Все динамические данные, которые программа обрабатывает во время своей работы, хранятся в оперативной памяти, что делает их недоступными для большинства шпионских решений, которые могут быть установлены на ПК.

Браузер оснащен системами защиты и подмены отпечатков (GPU, Audio, Canvas, Plugins, Fonts, ClientRects, Ubercookies), которые автоматически изменяются при создании каждой новой личности. Присутствует шифрование AES-256, OTR-режим (Off-the-Record) - в процессе использования программы все текущие файлы и данные сохраняются в оперативной памяти до ее закрытия. Имеется возможность осуществлять легкую подмену вашего IP-адреса с использованием TOR, SOCKS и SSH соединений.

Ключевые особенности Sphere:

  • Сотни новых личностей всего в один клик.
  • Шифрование данных с использованием AES-256.
  • OTR-режим.
  • Portable формат.
  • Анонимность в сети при помощи TOR, SOCKS и SSH соединений.
Sphere
Sphere
Sphere
Sphere
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыБраузеры - Защита данных
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Отзывы о программе Sphere

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