Powder Player

iTunes 12.10.7.3
Универсальный проигрыватель в стиле "all inclusive" разработанный компанией Apple, благодаря которому пользователь сможет с комфортом просматривать фильмы из своей
VLC Media Player (VideoLAN) 3.0.10
VLC Media Player (VideoLAN) - отличный плеер, для которого не составит особого труда воспроизвести любой медиаконтент. Обладает набором встроенных кодеков,
Media Player Classic Home Cinema 1.7.13
Media Player Classic HomeCinema - отличный проигрыватель, используя который, у пользователя отпадает необходимость в установке дополнительных кодеков для просмотра
KMPlayer 4.2.2.40 / 2020.05.15.20
KMPlayer - мощный медиаплеер, поддерживающий всевозможные форматы аудио и видео файлов, а также включающий в себя все необходимые для их беспроблемного
Winamp 5.666.3516 / 5.8.3660 beta
Winamp - популярный проигрыватель всех современных форматов аудио и видео файлов. Также обладает возможностью воспроизведения аудио компакт-дисков, поддерживает
QuickTime 7.79.80.95
Quick Time - проигрыватель для просмотра потокового видео в Сети. Поддерживает наиболее популярные медиаформаты, в том числе собственный формат QT, а также старые