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Powder Player для Windows

Powder Player 1.60

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Описание Powder Player 1.60Описание   Скачать Powder Player 1.60СКАЧАТЬ (133,92 Мб) Скриншоты Powder Player 1.60Скриншоты (6)   Статистика Powder Player 1.60Статистика   Отзывы о Powder Player 1.60Отзывы (0)  
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Powder Player - мощный видеоплеер, поддерживающий потоковое воспроизведение торрент-файлов. Проигрыватель основан на WebChimera и Peerflix, и имеет не только полную поддержку всех торрентов, но и работает с любым типом видео и видео url, включая ссылки на потоковые видео трансляции.

Присутствует поддержка субтитров, имеется возможность воспроизведения Torrent-файлов/ссылок, Magnet-ссылок, Youtube-ссылок и всех медиа-файлов, поддерживаемых VLC. Powder Player также может транслировать торренты на ТВ (через DLNA/UPNP, Chromecast и AppleTV) с минимальными настройками, а также скачивать субтитры на всех языках с Open Subtitles. Имеется плейлист торрентов, доступ к 20 последним просмотренным видео, поддержку горячих клавиш и многое другое.

Ключевые особенности Powder Player:

  • воспроизведение Torrent-файлов/ссылок, Magnet-ссылок, Youtube-ссылок и всех медиа-файлов, поддерживаемых VLC;
  • загрузка субтитров на всех языках из Open Subtitles;
  • поддержка встроенных субтитров видео и звуковых дорожек;
  • плейлист торрентов;
  • функция "всегда поверх остальных окон";
  • история 20 последних просмотренных видео / торрентов;
  • поддержка горячих клавиш;
  • передача потока на ТВ (через DLNA/UPNP, Chromecast и AppleTV);
  • поддержка воспроизведения торрентов до окончания загрузки;
  • возможность использовать VLC вместо внутреннего проигрывателя.
Powder Player
Powder Player
Powder Player
Powder Player
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры
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Отзывы о программе Powder Player

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