Powder Player - мощный видеоплеер, поддерживающий потоковое воспроизведение торрент-файлов. Проигрыватель основан на WebChimera и Peerflix, и имеет не только полную поддержку всех торрентов, но и работает с любым типом видео и видео url, включая ссылки на потоковые видео трансляции.

Присутствует поддержка субтитров, имеется возможность воспроизведения Torrent-файлов/ссылок, Magnet-ссылок, Youtube-ссылок и всех медиа-файлов, поддерживаемых VLC. Powder Player также может транслировать торренты на ТВ (через DLNA/UPNP, Chromecast и AppleTV) с минимальными настройками, а также скачивать субтитры на всех языках с Open Subtitles. Имеется плейлист торрентов, доступ к 20 последним просмотренным видео, поддержку горячих клавиш и многое другое.

Ключевые особенности Powder Player: