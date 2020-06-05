Blues Media Player - отличное, многофункциональное мультимедийное приложение, которое воспроизводит практически все, что угодно. Список поддерживаемых форматов обширен: в настоящее время поддерживается более 200 аудио и видео форматов файлов, и вам не нужно устанавливать какие-либо кодеки, потому что Blues Media Player полагается на LAVFilters и библиотеку FFmpeg для воспроизведения видео и аудио.

Наряду с основными функциями просмотра видео и воспроизведения аудио, Blues Media Player поставляется с некоторыми дополнительными инструментами, включая преобразование аудио и видео, ASIO, WASAPI, Cue Sheet Maker, возможности маркировки, DirectX Video Acceleration, функцией редактирования плейлистов и тегов и многое другое.

Также поддерживаются субтитры, Winamp Plugins, возможность делать скриншоты чего угодно при воспроизведении и управление с клавиатуры. Включает поддержку DSP эффектов, 18-диапазонный эквалайзер, статистику воспроизведения, настраиваемую раскладку пользовательского интерфейса, интернет-радио, будильник / автоматическое выключение и скины.

Чтобы запустить Blues Media Player в качестве портативного приложения, выберите Портативную установку в процессе установки. Никаких изменений в реестре Windows или меню Пуск не будет произведено. Все программы, скины, папки и файлы настроек останутся в выбранной папке программы.