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Blues Media Player для Windows

Blues Media Player 05.06.2020

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Описание Blues Media Player 05.06.2020Описание   Скачать Blues Media Player 05.06.2020СКАЧАТЬ (41,4 Мб) Скриншоты Blues Media Player 05.06.2020Скриншоты (8)   Статистика Blues Media Player 05.06.2020Статистика   Отзывы о Blues Media Player 05.06.2020Отзывы (0)  
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Blues Media Player - отличное, многофункциональное мультимедийное приложение, которое воспроизводит практически все, что угодно. Список поддерживаемых форматов обширен: в настоящее время поддерживается более 200 аудио и видео форматов файлов, и вам не нужно устанавливать какие-либо кодеки, потому что Blues Media Player полагается на LAVFilters и библиотеку FFmpeg для воспроизведения видео и аудио.

Наряду с основными функциями просмотра видео и воспроизведения аудио, Blues Media Player поставляется с некоторыми дополнительными инструментами, включая преобразование аудио и видео, ASIO, WASAPI, Cue Sheet Maker, возможности маркировки, DirectX Video Acceleration, функцией редактирования плейлистов и тегов и многое другое.

Также поддерживаются субтитры, Winamp Plugins, возможность делать скриншоты чего угодно при воспроизведении и управление с клавиатуры. Включает поддержку DSP эффектов, 18-диапазонный эквалайзер, статистику воспроизведения, настраиваемую раскладку пользовательского интерфейса, интернет-радио, будильник / автоматическое выключение и скины.

Чтобы запустить Blues Media Player в качестве портативного приложения, выберите Портативную установку в процессе установки. Никаких изменений в реестре Windows или меню Пуск не будет произведено. Все программы, скины, папки и файлы настроек останутся в выбранной папке программы.

Blues Media Player
Blues Media Player
Blues Media Player
Blues Media Player
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыПлееры - Плееры
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Отзывы о программе Blues Media Player

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