myTuner Radio для Android

myTuner Radio 7.9.56 для Android

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Описание myTuner Radio 7.9.56 для AndroidОписание   Скачать myTuner Radio 7.9.56 для AndroidСКАЧАТЬ (33,15 Мб) Скриншоты myTuner Radio 7.9.56 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика myTuner Radio 7.9.56 для AndroidСтатистика   Отзывы о myTuner Radio 7.9.56 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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myTuner Radio - приложение, которое предоставляет бесплатный доступ к более 500 радиостанций России и 50 000 радиостанций 200 стран мира, разделенных на разные категории спорт, новости, музыка и культура.

Основные возможности myTuner Radio:

  • лучшие местные радиостанции;
  • более 50 000 радиостанций 200 стран мира;
  • более 1 млн. подкастов с рейтингами в каждой стране;
  • поиск радиостанции по названию, стране, жанру или населенному пункту;
  • возможность предложить разработчикам добавить новые радиостанции;
  • настраиваемый будильник, чтобы просыпаться под звуки любимой радиостанции;
  • возможность приглашать друзей слушать любимую радиостанцию и делиться впечатлениями через Facebook, Twitter, SMS и по электронной почте;
  • добавление станций в список избранного;
  • воспроизведение радио в фоновом режиме;
  • прослушивание радио, используя AirPlay и Bluetooth.
myTuner Radio
myTuner Radio
myTuner Radio
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио
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Отзывы о программе myTuner Radio

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