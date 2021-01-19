Privatezilla для Windows
|Оценка:
|4.11/5 голосов - 9
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.43.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Mirinsoft
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 332 | Статистика
|Размер:
|167 Кб
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Privatezilla - бесплатная портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко проверить настройки конфиденциальности в ОС Windows 10 и установить рекомендуемые настройки, которые отключают телеметрию и ограничивают сбор данных.
Программа включает список важных политик Windows 10 (доступно около 50 различных политик, разделенных на группы), связанных со сбором данных и конфиденциальностью, и проверяет их состояние в системе. При необходимости, можно применить выбранные политики, тем самым отключив телеметрию и ограничив сбор персональных данных. Все доступные политики могут быть как включены, так и отключены.
Также утилита может служить для мониторинга параметров системы после получения обновлений Windows или после использования других программ, связанных с оптимизацией системы и настройкой конфиденциальности.
- Добавлена сводка результатов анализа (показывает обзор всех выбранных, настроенных и не настроенных параметров / элементов в первом столбце списка результатов)
- Мелкие исправления.
- Обновлена испанская локализация.
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