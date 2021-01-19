Privatezilla для Windows

Описание
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Оценка: 4.11/5 голосов - 9
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.43.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Настройка, оптимизация
Загрузок (сегодня/всего):1 / 332 | Статистика
Размер:167 Кб
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Privatezilla скриншот № 1
Privatezilla скриншот № 2

Privatezilla - бесплатная портативная утилита, с помощью которой можно быстро и легко проверить настройки конфиденциальности в ОС Windows 10 и установить рекомендуемые настройки, которые отключают телеметрию и ограничивают сбор данных.

Программа включает список важных политик Windows 10 (доступно около 50 различных политик, разделенных на группы), связанных со сбором данных и конфиденциальностью, и проверяет их состояние в системе. При необходимости, можно применить выбранные политики, тем самым отключив телеметрию и ограничив сбор персональных данных. Все доступные политики могут быть как включены, так и отключены.

Также утилита может служить для мониторинга параметров системы после получения обновлений Windows или после использования других программ, связанных с оптимизацией системы и настройкой конфиденциальности.

Что нового в Privatezilla 0.43.0?
  • Добавлена сводка результатов анализа (показывает обзор всех выбранных, настроенных и не настроенных параметров / элементов в первом столбце списка результатов)
  • Мелкие исправления.
  • Обновлена испанская локализация.
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