NVIDIA Quadro Experience для Windows

NVIDIA Quadro Experience 1.0.0.53

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Описание NVIDIA Quadro Experience 1.0.0.53Описание   Скачать NVIDIA Quadro Experience 1.0.0.53СКАЧАТЬ (130,38 Мб) Скриншоты NVIDIA Quadro Experience 1.0.0.53Скриншоты (1)   Статистика NVIDIA Quadro Experience 1.0.0.53Статистика   Отзывы о NVIDIA Quadro Experience 1.0.0.53Отзывы (0)  
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NVIDIA Quadro Experience - мощный инструмент для повышения продуктивности и ускорения работы NVIDIA Quadro, которое обеспечивает запись видео в 4K, создания скриншотов, уведомления о выпуске драйверов и игровые оптимизации.

Приложение позволяет делиться своими проектами на YouTube и Twitch, воспроизводить и записывать до 20 последних минут работы, а также стримить напрямую с рабочего стола для нескольких пользователей.

Программа уведомляет пользователя о выходе новых драйверов, и гарантирует, что драйвер будет обновлен, оптимизирован и сертифицирован для работы в любимых приложениях.

Также приложение предоставляет доступ к таким функциям как NVIDIA Ansel и Freestyle, благодаря чему можно добиться оптимальных настроек производительности и стабильной работы игр.

Ключевые возможности NVIDIA Quadro Experience:

  • Автоматические уведомления о выпуске новых драйверов для NVIDIA Quadro.
  • Возможность вести трансляции с экрана рабочего стола в Facebook, Twitch и YouTube.
  • Возможность воспроизвести и записать до 20 последних минут работы в разрешении до 4K (H. 264).
  • Настраиваемые горячие клавиши.
  • Доступ к функциям NVIDIA Ansel и Freestyl.
NVIDIA Quadro Experience
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация - Программы для драйверов
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Отзывы о программе NVIDIA Quadro Experience

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