NVIDIA Quadro Experience - мощный инструмент для повышения продуктивности и ускорения работы NVIDIA Quadro, которое обеспечивает запись видео в 4K, создания скриншотов, уведомления о выпуске драйверов и игровые оптимизации.

Приложение позволяет делиться своими проектами на YouTube и Twitch, воспроизводить и записывать до 20 последних минут работы, а также стримить напрямую с рабочего стола для нескольких пользователей.

Программа уведомляет пользователя о выходе новых драйверов, и гарантирует, что драйвер будет обновлен, оптимизирован и сертифицирован для работы в любимых приложениях.

Также приложение предоставляет доступ к таким функциям как NVIDIA Ansel и Freestyle, благодаря чему можно добиться оптимальных настроек производительности и стабильной работы игр.

Ключевые возможности NVIDIA Quadro Experience: