Тренировки для Женщин: Фитнес-похудение - программы тренировок для женщин на каждый день для всех основных групп мышцы. Занимаясь всего несколько минут в день, вы сможете накачать мышцы и улучшить форму, даже не выбираясь в тренажерный зал. При этом нет необходимости в тренере и оборудовании – все упражнения выполняются с собственным весом.

Приложение предлагает простые и эффективные тренировки для женщин: сжигайте жир на животе, приводите в тонус ягодицы, создавайте идеальный контур ног и точеную талию, худейте и приводите себя в форму. Анимации и обучающие видеоролики для каждого упражнения гарантируют, что вы всё сделаете правильно.

Особенности приложения Тренировки для Женщин: Фитнес-похудение: