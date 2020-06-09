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Тренировки для Женщин: Фитнес-похудение для Android

Тренировки для Женщин: Фитнес-похудение 1.0.9 для Android

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Описание Тренировки для Женщин: Фитнес-похудение 1.0.9 для AndroidОписание   Скачать Тренировки для Женщин: Фитнес-похудение 1.0.9 для AndroidСКАЧАТЬ (15,64 Мб) Скриншоты Тренировки для Женщин: Фитнес-похудение 1.0.9 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Тренировки для Женщин: Фитнес-похудение 1.0.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Тренировки для Женщин: Фитнес-похудение 1.0.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Тренировки для Женщин: Фитнес-похудение - программы тренировок для женщин на каждый день для всех основных групп мышцы. Занимаясь всего несколько минут в день, вы сможете накачать мышцы и улучшить форму, даже не выбираясь в тренажерный зал. При этом нет необходимости в тренере и оборудовании – все упражнения выполняются с собственным весом.

Приложение предлагает простые и эффективные тренировки для женщин: сжигайте жир на животе, приводите в тонус ягодицы, создавайте идеальный контур ног и точеную талию, худейте и приводите себя в форму. Анимации и обучающие видеоролики для каждого упражнения гарантируют, что вы всё сделаете правильно.

Особенности приложения Тренировки для Женщин: Фитнес-похудение:

  • Быстрые и эффективные тренировки ускоряют процесс сжигания жира.
  • Научно доказанный способ снижения веса и укрепления здоровья.
  • Упражнения с собственным весом тела без оборудования.
  • 3D-анимации и видео, рекомендации к каждому упражнению.
  • Создание собственной программы тренировок.
  • Напоминания.
  • Синхронизация данных с Google Fit.
  • Отслеживание прогресса похудения, сожженных калорий, расчет ИМТ.
  • Комплексные тренировки дома.
  • Календарь тренировок.
Тренировки для Женщин: Фитнес-похудение
Тренировки для Женщин: Фитнес-похудение
Тренировки для Женщин: Фитнес-похудение
Тренировки для Женщин: Фитнес-похудение
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЗдоровье
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Отзывы о программе Тренировки для Женщин: Фитнес-похудение

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