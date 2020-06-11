Windows Package Manager (winget) - менеджер пакетов для Windows 10, который позволяет с помощью командной строки устанавливать приложения из встроенного репозитория Microsoft.

После скачивания и установки пакета (файл .appxbundle) достаточно запустить командную строку Windows или PowerShell и ввести команду winget. Если установка прошла корректно, будут отображены основные команды и краткое описание winget.

Каждое доступное приложение проходит проверку фильтром SmartScreen и статическим анализатором. Также, проверяются манифесты, хэш и несколько других параметров, чтобы ограничить попадание в репозиторий вредоносного программного обеспечения.

Благодаря поддержке пакетным менеджером интерфейса командой строки (Windows PowerShell или Windows Terminal) разработчики смогут быстро устанавливать необходимое в работе ПО с помощью простых сценариев, без необходимости всякий раз запускать установщик каждого из необходимых приложений и взаимодействовать с многочисленными диалоговыми окнами.

На данный момент поддерживаются следующие команды: