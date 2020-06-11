Windows Package Manager (winget) для Windows

Windows Package Manager (winget) 0.1.41331

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Описание Windows Package Manager (winget) 0.1.41331Описание   Скачать Windows Package Manager (winget) 0.1.41331СКАЧАТЬ (5,69 Мб) Скриншоты Windows Package Manager (winget) 0.1.41331Скриншоты (3)   Статистика Windows Package Manager (winget) 0.1.41331Статистика   Отзывы о Windows Package Manager (winget) 0.1.41331Отзывы (0)  
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Windows Package Manager (winget) - менеджер пакетов для Windows 10, который позволяет с помощью командной строки устанавливать приложения из встроенного репозитория Microsoft.

После скачивания и установки пакета (файл .appxbundle) достаточно запустить командную строку Windows или PowerShell и ввести команду winget. Если установка прошла корректно, будут отображены основные команды и краткое описание winget.

Каждое доступное приложение проходит проверку фильтром SmartScreen и статическим анализатором. Также, проверяются манифесты, хэш и несколько других параметров, чтобы ограничить попадание в репозиторий вредоносного программного обеспечения.

Благодаря поддержке пакетным менеджером интерфейса командой строки (Windows PowerShell или Windows Terminal) разработчики смогут быстро устанавливать необходимое в работе ПО с помощью простых сценариев, без необходимости всякий раз запускать установщик каждого из необходимых приложений и взаимодействовать с многочисленными диалоговыми окнами.

На данный момент поддерживаются следующие команды:

  • winget install - установка указанного приложения;
  • winget show - отображение сведений о приложении;
  • winget source - управление источниками приложений;
  • winget search - вывод списка всех или определенных приложений;
  • winget hash - хэширование файлов установщика;
  • winget validate - проверка файла манифеста.
Windows Package Manager (winget)
Windows Package Manager (winget)
Windows Package Manager (winget)
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Windows Package Manager (winget)

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