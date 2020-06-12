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Bitcoin, Ethereum IOTA Ripple: котировки и новости для Android

Bitcoin, Ethereum IOTA Ripple: котировки и новости 2.5 для Android

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Описание Bitcoin, Ethereum IOTA Ripple: котировки и новости 2.5 для AndroidОписание   Скачать Bitcoin, Ethereum IOTA Ripple: котировки и новости 2.5 для AndroidСКАЧАТЬ (27,07 Мб) Скриншоты Bitcoin, Ethereum IOTA Ripple: котировки и новости 2.5 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Bitcoin, Ethereum IOTA Ripple: котировки и новости 2.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Bitcoin, Ethereum IOTA Ripple: котировки и новости 2.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Bitcoin, Ethereum IOTA Ripple: котировки и новости - приложение для обзора рынка криптовалют, который идеально подходит для просмотра цен и обменных курсов. Присутствуют данные по текущим и прошлым ценам для целого ряда цифровых активов, котировки более чем 1300 альткоинов и фиатных валют, рыночная капитализация по каждому альткоину, доля на рынке, объем торговли, процентное изменение цены за 1 день, 7 дней и пр.

Ключевые характеристики:

  • Последние новости и аналитика по криптовалютам из различных источников (Investing.com, CoinDesk, NewsWire, Bitcoin Magazine, The Merkle, CryptoPotato, CryptoCoins News, Blockchain.com Blog, Bitcoinist, Altcoin Today, Coin Telegraph, Yahoo, Reuters).
  • Возможность отслеживать свои блокчейновые активы и получать подробную информацию по каждой криптовалюте в реальном времени.
  • Контроль прибыли и убытков за последние 24 часа.
  • Тренды, изменения и возможности для торговли с учетом текущих и исторических данных.
  • Настраиваемые оповещения о ценах для выбранных вами экономических событий.
  • Конвертер валют.
  • Данные с различных бирж: ANX, BTC Indonesia, BTCC, BTCTurk, BitBay, BitStamp, Bitfinex, Bithumb, Bittrex, CHBTC, FoxBit, GDAX, Huobi, Kraken, MercadoBitcoin, OKCoin, Poloniex, itBit, xBTCe, Yunbi, Coinone, Binance, HitBTC, Exmo.
  • Основные поддерживаемые криптовалюты: Биткойн (BTC), Эфириум (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Tether (USDT), NEO, Qtum, Litecoin (LTC), Cardano (ADA) и пр.
  • Профессиональные графики криптовалют в реальном времени дают полную картину динамики цен на рынке виртуальных валют.
  • Темный фон / ночной режим.
Bitcoin, Ethereum IOTA Ripple: котировки и новости
Bitcoin, Ethereum IOTA Ripple: котировки и новости
Bitcoin, Ethereum IOTA Ripple: котировки и новости
Bitcoin, Ethereum IOTA Ripple: котировки и новости
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)0 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыФинансы, учет
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Отзывы о программе Bitcoin, Ethereum IOTA Ripple: котировки и новости

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