Bitcoin, Ethereum IOTA Ripple: котировки и новости - приложение для обзора рынка криптовалют, который идеально подходит для просмотра цен и обменных курсов. Присутствуют данные по текущим и прошлым ценам для целого ряда цифровых активов, котировки более чем 1300 альткоинов и фиатных валют, рыночная капитализация по каждому альткоину, доля на рынке, объем торговли, процентное изменение цены за 1 день, 7 дней и пр.
Ключевые характеристики:
Последние новости и аналитика по криптовалютам из различных источников (Investing.com, CoinDesk, NewsWire, Bitcoin Magazine, The Merkle, CryptoPotato, CryptoCoins News, Blockchain.com Blog, Bitcoinist, Altcoin Today, Coin Telegraph, Yahoo, Reuters).
Возможность отслеживать свои блокчейновые активы и получать подробную информацию по каждой криптовалюте в реальном времени.
Контроль прибыли и убытков за последние 24 часа.
Тренды, изменения и возможности для торговли с учетом текущих и исторических данных.
Настраиваемые оповещения о ценах для выбранных вами экономических событий.
Конвертер валют.
Данные с различных бирж: ANX, BTC Indonesia, BTCC, BTCTurk, BitBay, BitStamp, Bitfinex, Bithumb, Bittrex, CHBTC, FoxBit, GDAX, Huobi, Kraken, MercadoBitcoin, OKCoin, Poloniex, itBit, xBTCe, Yunbi, Coinone, Binance, HitBTC, Exmo.
Основные поддерживаемые криптовалюты: Биткойн (BTC), Эфириум (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Tether (USDT), NEO, Qtum, Litecoin (LTC), Cardano (ADA) и пр.
Профессиональные графики криптовалют в реальном времени дают полную картину динамики цен на рынке виртуальных валют.