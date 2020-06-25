PowerGrasp - бесплатный, простой, стильный и удобный в повседневной эксплуатации архиватор и файловый менеджер с поддержкой ZIP, RAR, 7z и tar. Имеются все стандартные инструменты для работы с файлами, включая такие как Копирование, Вставка, Удаление, Пересылка и т.п.
Ключевые особенности PowerGrasp:
Двухпанельный интерфейс.
Возможность распаковки ZIP, RAR, 7z, tar, а также tar.gz.
Создание и редактирование ZIP, 7z, tar и tar.gz.
Стандартные инструменты для работы с файлами: копирование, вставка, удаление, пересылка и т.п.