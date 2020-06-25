PowerGrasp для Android

PowerGrasp 3.4.2 для Android

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Описание PowerGrasp 3.4.2 для AndroidОписание   Скачать PowerGrasp 3.4.2 для AndroidСКАЧАТЬ (3,79 Мб) Скриншоты PowerGrasp 3.4.2 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика PowerGrasp 3.4.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о PowerGrasp 3.4.2 для AndroidОтзывы (0)  
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PowerGrasp - бесплатный, простой, стильный и удобный в повседневной эксплуатации архиватор и файловый менеджер с поддержкой ZIP, RAR, 7z и tar. Имеются все стандартные инструменты для работы с файлами, включая такие как Копирование, Вставка, Удаление, Пересылка и т.п.

Ключевые особенности PowerGrasp:

  • Двухпанельный интерфейс.
  • Возможность распаковки ZIP, RAR, 7z, tar, а также tar.gz.
  • Создание и редактирование ZIP, 7z, tar и tar.gz.
  • Стандартные инструменты для работы с файлами: копирование, вставка, удаление, пересылка и т.п.
  • Операции с поддержкой root.
  • Перетаскивание файлов.
  • Интерфейс в стиле Material Design.
PowerGrasp
PowerGrasp
PowerGrasp
PowerGrasp
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРабота с файлами
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Отзывы о программе PowerGrasp

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