Moovit - универсальное приложение для всех ваших поездок по городу. Поддерживается любой вид общественного транспорта, включая метро, автобус, трамвай, троллейбус, электричку, самокат или велосипед, имеется доступ к расписанию автобусов и схемы трамваев, а также расписание транспорта в реальном времени. Доступны пошаговые инструкции для поездки на метро, автобусе, поезде, велосипеде или комбинации транспортных средств.
Основные возможности Moovit:
Возможность следить за прибытием транспорта в режиме реального времени.
Актуальные оповещения об изменениях в работе транспорта: сбои в движении, изменения схемы маршрута, обновления расписания, ремонт и т.д.
Пошаговые инструкции всю дорогу от точки А в точку Б: узнайте, сколько идти до остановки, посмотрите время приезда транспорта, получите напоминание о нужной остановке и др.
Отчеты пользователей о проблемах на остановках, в работе маршрутов и в расписаниях.