Moovit для Android

Moovit 5.49.1.450 для Android

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Описание Moovit 5.49.1.450 для AndroidОписание   Скачать Moovit 5.49.1.450 для AndroidСКАЧАТЬ (16,75 Мб) Скриншоты Moovit 5.49.1.450 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Moovit 5.49.1.450 для AndroidСтатистика   Отзывы о Moovit 5.49.1.450 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Moovit - универсальное приложение для всех ваших поездок по городу. Поддерживается любой вид общественного транспорта, включая метро, автобус, трамвай, троллейбус, электричку, самокат или велосипед, имеется доступ к расписанию автобусов и схемы трамваев, а также расписание транспорта в реальном времени. Доступны пошаговые инструкции для поездки на метро, автобусе, поезде, велосипеде или комбинации транспортных средств.

Основные возможности Moovit:

  • Возможность следить за прибытием транспорта в режиме реального времени.
  • Актуальные оповещения об изменениях в работе транспорта: сбои в движении, изменения схемы маршрута, обновления расписания, ремонт и т.д.
  • Пошаговые инструкции всю дорогу от точки А в точку Б: узнайте, сколько идти до остановки, посмотрите время приезда транспорта, получите напоминание о нужной остановке и др.
  • Отчеты пользователей о проблемах на остановках, в работе маршрутов и в расписаниях.
  • Избранные маршруты, остановки и места в городе.
  • Веломаршруты.
  • Карты.
  • Международное сообщество Moovit.
  • Поддержка всех крупнейших городов.
  • Поддержка всех основных транспортных компаний.
Moovit
Moovit
Moovit
Moovit
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыКарты
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Отзывы о программе Moovit

Admin

Отзывов о программе Moovit 5.49.1.450 для Android пока нет, можете добавить...

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