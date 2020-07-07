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Dead Island: Survivors для Android

Dead Island: Survivors 1.0 для Android

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Описание Dead Island: Survivors 1.0 для AndroidОписание   Скачать Dead Island: Survivors 1.0 для AndroidСКАЧАТЬ (30,44 Мб) Скриншоты Dead Island: Survivors 1.0 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Dead Island: Survivors 1.0 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dead Island: Survivors 1.0 для AndroidОтзывы (0)  
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Dead Island: Survivors - популярная франшиза про зомби Dead Island теперь доступна и на мобильных устройствах. Игроку предстоит собрать команду героев, укрепить базу и отражать атаки армии ходячих мертвецов.

Создавайте коварные ловушки и стройте заграждения. Используйте зрелищные серии ударов и уникальные приемы. Делайте все, что в ваших силах, чтобы одолеть многочисленных зомби.

Ключевые особенности игры Dead Island: Survivors:

  • Динамичный игровой процесс: сражайтесь и устанавливайте ловушки.
  • Соберите уникальных героев, чтобы с их помощью дать отпор зомби.
  • Постройте собственную базу, напичканную хитроумными ловушками.
  • Исследуйте и освобождайте от зомби красочные уникальные острова.
Dead Island: Survivors
Dead Island: Survivors
Dead Island: Survivors
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Dead Island: Survivors

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