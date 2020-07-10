Dell Mobile Connect для Android

Dell Mobile Connect 3.0.9268 для Android

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Описание Dell Mobile Connect 3.0.9268 для AndroidОписание   Скачать Dell Mobile Connect 3.0.9268 для AndroidСКАЧАТЬ (19,53 Мб) Скриншоты Dell Mobile Connect 3.0.9268 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Dell Mobile Connect 3.0.9268 для AndroidСтатистика   Отзывы о Dell Mobile Connect 3.0.9268 для AndroidОтзывы (0)  
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Dell Mobile Connect - мобильное приложение, которое позволяет пользователю звонить, отправлять текстовые сообщения, получать уведомления, передавать файлы и удобно управлять телефоном с компьютера Dell.

Функциональные возможности Dell Mobile Connect:

  • Телефонные звонки по громкой связи — звоните и отвечайте на звонки через динамики и микрофон компьютера.
  • Текстовые сообщения — отправляйте и принимайте SMS и MMS на компьютере.
  • Уведомления — получайте телефонные уведомления и взаимодействуйте с ними на компьютере Dell.
  • Контакты — находите телефонные контакты и звоните или отправляйте SMS прямо из приложения.
  • Зеркалирование экрана — пользуйтесь функциями телефонного экрана на компьютере с помощью клавиатуры, мыши или сенсорного экрана.
  • Передача файлов — перетаскивайте файлы с телефона на компьютер и наоборот.
Dell Mobile Connect
Dell Mobile Connect
Dell Mobile Connect
Dell Mobile Connect
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыСинхронизация
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Отзывы о программе Dell Mobile Connect

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