Dell Mobile Connect

AntiVirus Free – приложение защитит от вредоносных и шпионских программ, найдет устройство, если оно потерялось, оптимизирует работу устройства и отследить процесс

PaderSyncSSH - приложение для Android-комуникаторов, сочетающее SSH-терминал, SFTP-клиент и файловый менеджер для управления локальной файловой системой

AutoSync OnOff - виджет для Android-смартфонов, позволяющий одним кликом включить/выключить автоматическую синхронизацию данных. Кроме этого, клик на виджете

Phone + 3.2.6 для Android

Phone + - утилита для смартфона или планшета на базе Android, с помощью которой упрощается управление всеми Вашими контактами и персонализируются входящие и

DAEMON Sync 2.2.0.96 для Android

DAEMON Sync - облачный сервис от разработчиков популярной программы DAEMON Tools, с помощью которого можно передавать файлы по сети, создавайте их резервные копии и

OneDrive 6.6 для Android

OneDrive - облачный сервис хранилища данных от Microsoft, адаптированный для Android-устройств, с помощью которого можно загружать фотографии, видеоролики, важные