Dell Mobile Connect

iTools 4.4.5.8

Продвинутое приложение для работы с iPod/iPhone/iPad, которое вполне может претендовать на звание альтернативы iTunes. С помощью программы можно передавать данные с

Nokia Suite 3.8.54

Nokia Ovi Suite - приложение для синхронизации мобильных телефонов Nokia с ПК с помощью беспроводного соединения или по USB-кабелю. Позволяет переносить фотографии,

3uTools 2.39.032

Программное обеспечение для управления, передачи, резервного копирования всех данных на устройствах Apple. Позволяет легко управлять приложениями, фотографиями,