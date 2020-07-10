Dell Mobile Connect для Windows

Dell Mobile Connect 3.0

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Описание Dell Mobile Connect 3.0Описание   Скачать Dell Mobile Connect 3.0СКАЧАТЬ (162,55 Мб) Скриншоты Dell Mobile Connect 3.0Скриншоты (6)   Статистика Dell Mobile Connect 3.0Статистика   Отзывы о Dell Mobile Connect 3.0Отзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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Dell Mobile Connect - приложение, с помощью которого можно управлять телефоном с компьютера Dell, позволяя пользователям звонить, отправлять текстовые сообщения, получать уведомления и передавать файлы.

Программа дает возможность:

  • звонить и отвечать на звонки через динамики и микрофон компьютера;
  • отправлять и принимать SMS и MMS с ПК;
  • получать телефонные уведомления;
  • искать телефонные контакты, звонить или отправлять SMS прямо из приложения;
  • зеркалирование экрана — пользуйтесь функциями телефонного экрана на компьютере с помощью клавиатуры, мыши или сенсорного экрана;
  • передавать файлы с телефона на компьютер и наоборот.

Для того чтобы пользоваться утилитой необходимо:

  • загрузить и установить приложение Dell Mobile Connect на компьютер Dell с Windows 10 (доступно в Microsoft Store).
  • загрузить сопутствующее приложение Dell Mobile Connect из Google Play или Apple App Store.
  • Запустить приложение Dell Mobile Connect и следовать инструкциям на экране.
Dell Mobile Connect
Dell Mobile Connect
Dell Mobile Connect
Dell Mobile Connect
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры
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Отзывы о программе Dell Mobile Connect

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