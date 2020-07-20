MyVPN - приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет автоматизировать управление виртуальными частными сетями.

MyVPN — это не сервис, а работающее через API хостинг-провайдера приложение для Windows, macOS, GNU/Linux и Android. Оно автоматизирует процессы создания и удаления серверов VPN в облачной инфраструктуре CryptoServers.Net, DigitalOcean или Linode.

Пользователю необходимо установить приложение на компьютер или мобильное устройство, войти в аккаунт выбранного хостера (если аккаунта нет, придется зарегистрироваться) и указать нужный регион, а также протокол защиты L2TP, PPTP, OpenVPN, WireGuard или ShadowSocks и нажать кнопку "Создать VPN сервер". Чтобы запустить свой сервер, достаточно нажать одну кнопку.