MyVPN для Windows

MyVPN 0.1.7

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Описание MyVPN 0.1.7Описание   Скачать MyVPN 0.1.7СКАЧАТЬ (42,2 Мб) Скриншоты MyVPN 0.1.7Скриншоты (1)   Статистика MyVPN 0.1.7Статистика   Отзывы о MyVPN 0.1.7Отзывы (0)  
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MyVPN - приложение с открытым исходным кодом, которое позволяет автоматизировать управление виртуальными частными сетями.

MyVPN — это не сервис, а работающее через API хостинг-провайдера приложение для Windows, macOS, GNU/Linux и Android. Оно автоматизирует процессы создания и удаления серверов VPN в облачной инфраструктуре CryptoServers.Net, DigitalOcean или Linode.

Пользователю необходимо установить приложение на компьютер или мобильное устройство, войти в аккаунт выбранного хостера (если аккаунта нет, придется зарегистрироваться) и указать нужный регион, а также протокол защиты L2TP, PPTP, OpenVPN, WireGuard или ShadowSocks и нажать кнопку "Создать VPN сервер". Чтобы запустить свой сервер, достаточно нажать одну кнопку.

MyVPN
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнонимайзеры, VPN
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Отзывы о программе MyVPN

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