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Microsoft Support and Recovery Assistant для Windows

Microsoft Support and Recovery Assistant 17.0.4949.9

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Описание Microsoft Support and Recovery Assistant 17.0.4949.9Описание   Скачать Microsoft Support and Recovery Assistant 17.0.4949.9СКАЧАТЬ (73,65 Мб) Скриншоты Microsoft Support and Recovery Assistant 17.0.4949.9Скриншоты (3)   Статистика Microsoft Support and Recovery Assistant 17.0.4949.9Статистика   Отзывы о Microsoft Support and Recovery Assistant 17.0.4949.9Отзывы (0)  
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Microsoft Support and Recovery Assistant - инструмент для диагностики и устранения неполадок в продуктах Microsoft, с помощью которого можно решить проблемы при работе с Windows, Office, Outlook, Exchange Online, Skype for Business и другими сервисами, а также получить подробные отчёты о работе некоторых служб, используя функции расширенной диагностики.

Приложение позволяет исправить:

  • Проблемы с активацией Windows.
  • Проблемы с установкой, активацией и удалением Office.
  • Проблемы с клиентом или веб-версией Outlook.
  • Проблемы с синхронизацией мобильных устройств.
  • Проблемы с бизнес версиями OneDrive и Skype.
  • Проблемы с входом в Dynamics 365.

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс и очень проста в эксплуатации. После запуска пользователю необходимо выбрать продукт, в работе которого обнаружены проблемы, после чего будет задан ряд уточняющих вопросов. Затем программа выполнит сканирование и поиск возможных проблем. В зависимости от проблемы, будет предложено запустить автоматическое исправление, или отправить запрос в техническую поддержку Microsoft.

Microsoft Support and Recovery Assistant
Microsoft Support and Recovery Assistant
Microsoft Support and Recovery Assistant
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыНастройка, оптимизация
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Отзывы о программе Microsoft Support and Recovery Assistant

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