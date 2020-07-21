Microsoft Support and Recovery Assistant - инструмент для диагностики и устранения неполадок в продуктах Microsoft, с помощью которого можно решить проблемы при работе с Windows, Office, Outlook, Exchange Online, Skype for Business и другими сервисами, а также получить подробные отчёты о работе некоторых служб, используя функции расширенной диагностики.

Приложение позволяет исправить:

Проблемы с активацией Windows.

Проблемы с установкой, активацией и удалением Office.

Проблемы с клиентом или веб-версией Outlook.

Проблемы с синхронизацией мобильных устройств.

Проблемы с бизнес версиями OneDrive и Skype.

Проблемы с входом в Dynamics 365.

Программа имеет интуитивно понятный интерфейс и очень проста в эксплуатации. После запуска пользователю необходимо выбрать продукт, в работе которого обнаружены проблемы, после чего будет задан ряд уточняющих вопросов. Затем программа выполнит сканирование и поиск возможных проблем. В зависимости от проблемы, будет предложено запустить автоматическое исправление, или отправить запрос в техническую поддержку Microsoft.