Bloatbox для Windows

Bloatbox 0.12.0

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Описание Bloatbox 0.12.0Описание   Скачать Bloatbox 0.12.0СКАЧАТЬ (15 Кб) Скриншоты Bloatbox 0.12.0Скриншоты (1)   Статистика Bloatbox 0.12.0Статистика   Отзывы о Bloatbox 0.12.0Отзывы (0)  
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Bloatbox - крохотная утилита, которая предлагает возможность безопасно удалить Modern/UWP приложения Windows 10 (установленные, предустановленные и встроенные, включая системные). Данная утилита создавалась как инструмент для расширения возможностей программы Spydish, предназначенной для деинсталляции определённых приложений, но теперь Bloatbox можно использовать в качестве самостоятельного приложения.

Программа не требует инсталляции, имеет интуитивно понятный интерфейс и не содержит никаких настроек, что делает ее удобным инструментом для неопытных пользователей.

Bloatbox
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыДеинсталяторы
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Отзывы о программе Bloatbox

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