Bloatbox - крохотная утилита, которая предлагает возможность безопасно удалить Modern/UWP приложения Windows 10 (установленные, предустановленные и встроенные, включая системные). Данная утилита создавалась как инструмент для расширения возможностей программы Spydish, предназначенной для деинсталляции определённых приложений, но теперь Bloatbox можно использовать в качестве самостоятельного приложения.

Программа не требует инсталляции, имеет интуитивно понятный интерфейс и не содержит никаких настроек, что делает ее удобным инструментом для неопытных пользователей.