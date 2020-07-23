ProfiMail Go для Android

ProfiMail Go 4.30.30 для Android

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Описание ProfiMail Go 4.30.30 для AndroidОписание   Скачать ProfiMail Go 4.30.30 для AndroidСКАЧАТЬ (4 Мб) Скриншоты ProfiMail Go 4.30.30 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика ProfiMail Go 4.30.30 для AndroidСтатистика   Отзывы о ProfiMail Go 4.30.30 для AndroidОтзывы (0)  
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ProfiMail Go - один из лучших почтовых клиентов для смартфонов и планшетов под управлением Android. Функциональность этого приложения ничем не уступает стандартному почтовому клиенту для ПК.

Основные возможности ProfiMail Go:

  • Получение почты по рассписанию;
  • Поддержка POP3, IMAP, SMTP протоколов;
  • Просмотр, прием и отправка вложений;
  • Возможность добавить свою подпись к сообщению автоматически или вручную;
  • Шифрование почты и цифровые подписи;
  • Просмотр сообщений из нескольких папок в одном месте;
  • Возможность добавлять изображения, цвета и смайлики в сообщения;
  • Виджет для домашнего экрана;
  • Поддержка HTML;
  • Встроенный файл-менеджер;
  • Настраиваемые правила обработки сообщений;
  • Поддержка нескольких аккаунтов;
  • Поддержка работы с документами Word 2007.
ProfiMail Go
ProfiMail Go
ProfiMail Go
ProfiMail Go
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыEmail
ТОП-сегодня раздела "Email"
 

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Отзывы о программе ProfiMail Go

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Отзывов о программе ProfiMail Go 4.30.30 для Android пока нет, можете добавить...

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