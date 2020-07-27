Lenovo Rescue and Smart Assistant - официальное ПО для синхронизации смартфонов Lenovo и Motorola Moto с ПК, благодаря которому можно легко управлять файлами, фотографиями, музыкой и видео, приложениями, контактами и SMS, осуществлять резервное копирование данных, обновлять прошивку до актуальной версии, переустановить ОС Android и пр.

Присутствует возможность создания рингтонов и gif-анимаций, сохранения скриншота экрана и запись видео с экрана смартфона. Подключать мобильное устройство к ПК можно по USB или при помощи Wi-Fi.

Ключевые возможности Lenovo Rescue and Smart Assistant: