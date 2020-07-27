Lenovo Rescue and Smart Assistant

iTools 4.4.5.8
Продвинутое приложение для работы с iPod/iPhone/iPad, которое вполне может претендовать на звание альтернативы iTunes. С помощью программы можно передавать данные с
Huawei HiSuite 10.0.1.100
Официальное приложение для синхронизации смартфонов Huawei и Honor с ПК, с помощью которого можно легко управлять вашими файлами, осуществлять импорт и экспорт
3uTools 2.39.032
Программное обеспечение для управления, передачи, резервного копирования всех данных на устройствах Apple. Позволяет легко управлять приложениями, фотографиями,
Nokia PC Suite 7.1.180.94
Nokia PC Suite - Сборник фирменных приложений, в состав которого входят различные программы для использования их совместно с мобильными телефонами Nokia
Nokia Suite 3.8.54
Nokia Ovi Suite - приложение для синхронизации мобильных телефонов Nokia с ПК с помощью беспроводного соединения или по USB-кабелю. Позволяет переносить фотографии,
Samsung Kies 3.2.16084_2 / 2.6.4.16113
Samsung Kies - бесплатное приложение, с помощью которого можно быстро и легко синхронизировать данные между мобильными устройствами Samsung и ПК. Подключать