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Lenovo Rescue and Smart Assistant для Windows

Lenovo Rescue and Smart Assistant 5.1.0.9

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Описание Lenovo Rescue and Smart Assistant 5.1.0.9Описание   Скачать Lenovo Rescue and Smart Assistant 5.1.0.9СКАЧАТЬ (24,47 Мб) Скриншоты Lenovo Rescue and Smart Assistant 5.1.0.9Скриншоты (4)   Статистика Lenovo Rescue and Smart Assistant 5.1.0.9Статистика   Отзывы о Lenovo Rescue and Smart Assistant 5.1.0.9Отзывы (0)  
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Lenovo Rescue and Smart Assistant - официальное ПО для синхронизации смартфонов Lenovo и Motorola Moto с ПК, благодаря которому можно легко управлять файлами, фотографиями, музыкой и видео, приложениями, контактами и SMS, осуществлять резервное копирование данных, обновлять прошивку до актуальной версии, переустановить ОС Android и пр.

Присутствует возможность создания рингтонов и gif-анимаций, сохранения скриншота экрана и запись видео с экрана смартфона. Подключать мобильное устройство к ПК можно по USB или при помощи Wi-Fi.

Ключевые возможности Lenovo Rescue and Smart Assistant:

  • Возможность управлять файлами, фотографиями, музыкой и видео, приложениями, контактами и SMS.
  • Импорт, экспорт и редактирование контактов.
  • Подключение мобильного устройства к ПК по USB или Wi-Fi.
  • Просмотр, удаление и отправка SMS.
  • Резервное копирование и восстановление данных.
  • Удаление установленных приложений.
  • Переустановка и обновление прошивки.
  • Сохранение скриншотов экрана и запись видео с экрана смартфона.
  • Возможность создания рингтонов и gif-анимаций.
Lenovo Rescue and Smart Assistant
Lenovo Rescue and Smart Assistant
Lenovo Rescue and Smart Assistant
Lenovo Rescue and Smart Assistant
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 7
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМенеджеры
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Отзывы о программе Lenovo Rescue and Smart Assistant

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