HitmanPro.Alert

HitmanPro 3.8.18.312 Final HitmanPro — эффективная и шустрая утилита для борьбы с вирусами, троянами, руткитами, червями, шпионскими и другими вредоносными программами, которая представляет AVZ 4.46 AVZ - Программа предназначена для чистки компьютера от SpyWare и AdWare программ, различных Backdoor и троянских компонент и прочего вредоносного кода... ESET NOD32 Антивирус 11.0.144.0 ESET NOD32 Антивирус обеспечивает надежную защиту от угроз, которым подвергается ваш ПК. Вирусы, черви, шпионское ПО, трояны не смогут причинить никакого вреда.

Malwarebytes Anti-Malware 4.1.2.73 Malwarebytes Anti-Malware - отличная антивирусная программа, которая нейтрализует угрозы, недоступные для стандартных антивирусов. Использует технологию быстрого Avast Free Antivirus 2020 (20.6.2420) Avast Free Antivirus - бесплатное антивирусное решение для самой эффективной защиты от всех типов вирусов, шпионского ПО, руткитов и других вредоносных программ AnVir Task Manager 9.3 AnVir Task Manager - это бесплатная системная утилита, которая позволяет контролировать все, что запущено на компьютере, а также предоставляет удобные инструменты