HitmanPro.Alert для Windows

HitmanPro.Alert 3.8.6.875

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Описание HitmanPro.Alert 3.8.6.875Описание   Скачать HitmanPro.Alert 3.8.6.875СКАЧАТЬ (4,88 Мб) Скриншоты HitmanPro.Alert 3.8.6.875Скриншоты (7)   Статистика HitmanPro.Alert 3.8.6.875Статистика   Отзывы о HitmanPro.Alert 3.8.6.875Отзывы (0)  
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HitmanPro.Alert - инструмент для защиты от троянов-шифровальщиков, вредоносных программ и эксплойтов нулевого дня, который также умеет распознавать зловреды, инструменты удаленного доступа и шифровальщики-вымогатели с помощью мониторинга поведенческой активности. Приложение блокирует основные вредоносные алгоритмы, которые применяются для обхода антивирусной защиты.

Основные возможности HitmanPro.Alert:

  • Защита в режиме реального времени.
  • Поиск и удаление всех известных видов угроз.
  • Сканирование по требованию.
  • Блокировка угроз нулевого дня, которые были пропущены антивирусной защитой.
  • Удаление потенциально нежелательных программ.
  • Удаление неизвестных образцов вредоносных программ и блокировка новейших атак.
  • Защита от шифровальщиков и эксплойтов нулевого дня.
  • Защита банковских платежей.
  • Песочница для защиты от вредоносных программ.
  • Защита браузера.
  • Защита веб-камеры.
  • Защита от кражи данных кейлоггерами.
  • Предотвращение подмены и взлома процессов вредоносными модулями.
  • Блокировка от фальшивых USB-устройств, которые имитируют клавиатуру.
HitmanPro.Alert
HitmanPro.Alert
HitmanPro.Alert
HitmanPro.Alert
Статус программы Бесплатная
ОперационкаWindows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)2 / 2
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАнтишпионы - Защита данных
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Отзывы о программе HitmanPro.Alert

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