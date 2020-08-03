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Marble - Temple Quest для Android

Marble - Temple Quest 7.6 для Android

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Описание Marble - Temple Quest 7.6 для AndroidОписание   Скачать Marble - Temple Quest 7.6 для AndroidСКАЧАТЬ (27,91 Мб) Скриншоты Marble - Temple Quest 7.6 для AndroidСкриншоты (6)   Статистика Marble - Temple Quest 7.6 для AndroidСтатистика   Отзывы о Marble - Temple Quest 7.6 для AndroidОтзывы (0)  
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Marble - Temple Quest - разновидность популярной в прошлом Зумы, в которой игрок должен стрелять разноцветными мраморными шариками, создавая цепочку из шаров одного цвета, после чего они исчезают, а вам начисляются игровые очки. Уничтожьте все мраморные щарики в цепочке до того, как он достигнет конца.

Для победы в игре важны точность, мышление и рефлексы. В зависимости от режима игроку нужно будет достичь разных целей. Игра ускоряется с каждым уровнем.

Особенности игры Marble - Temple Quest:

  • Два режима игры и более 100 игровых уровней.
  • Различные игровые локации,позволяющие сделать игру более разнообразной и захватывающей.
  • Более 6 видов бонусов.
  • Легкий ненавязчивый геймплей, приятное звуковое сопровождение, интуитивно-понятное управление.
Marble - Temple Quest
Marble - Temple Quest
Marble - Temple Quest
Marble - Temple Quest
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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