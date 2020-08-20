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Wood SudoBlocks 3D для Android

Wood SudoBlocks 3D 1.2 для Android

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Описание Wood SudoBlocks 3D 1.2 для AndroidОписание   Скачать Wood SudoBlocks 3D 1.2 для AndroidСКАЧАТЬ (44,51 Мб) Скриншоты Wood SudoBlocks 3D 1.2 для AndroidСкриншоты (7)   Статистика Wood SudoBlocks 3D 1.2 для AndroidСтатистика   Отзывы о Wood SudoBlocks 3D 1.2 для AndroidОтзывы (0)  
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Wood SudoBlocks 3D – бесплатная классическая 3D-головоломка с деревянными блоками, в игроку предстоит играть на игровом поле 9x9, подбирая к сетке клеток блоки разных форматов. Для игры не требуется подключение к интернету. Присутствует возможность состязаться с друзьями, сравнивая достижения друг друга в списках лидеров.

Постарайтесь уничтожать деревянные блоки и набрать больше всех очков. Следите, чтобы у вас оставалось место для новых блоков. Игра заканчивается тогда, когда для добавления блоков нет места.

Основные возможности Wood SudoBlocks 3D:

  • 8 разных шаблонов.
  • Наличие темного режима.
  • Функция Отмена хода. Если вы неправильно поставили блок, то последний ход можно отменить.
  • Замена элемента. Если деревянный блок не подходит, просто поменяйте его.
  • Вращение блоков. Вы сможете поворачивать блок так, чтобы он вошел туда, куда вам нужно.
  • Удаление. Вы сможете удалить определенные блоки.
  • 3 режима игры (стандартный, с ограничением по времени и бесконечный).
Wood SudoBlocks 3D
Wood SudoBlocks 3D
Wood SudoBlocks 3D
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыГоловоломки
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Отзывы о программе Wood SudoBlocks 3D

Admin

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