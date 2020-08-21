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Бас-тюнер для Android

Бас-тюнер 1.6.5 для Android

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Описание Бас-тюнер 1.6.5 для AndroidОписание   Скачать Бас-тюнер 1.6.5 для AndroidСКАЧАТЬ (17,65 Мб) Скриншоты Бас-тюнер 1.6.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Бас-тюнер 1.6.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Бас-тюнер 1.6.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Бас-тюнер - простое в использовании приложение для Android, которое позволяет с помощью встроенного микрофона вашего смартфона быстро и точно настроить бас. Идеально подходит для 4-х струнных, 5-ти струнных и 6-ти струнных бас-гитар. Приложение абсолютно бесплатно и предлагает несколько альтернативных настроек для басистов.

Ключевые особенности приложения Бас-тюнер:

  • Точный электронный тюнер: профессиональная точность до частоты менее 1 Гц.
  • Простой в использовании интерфейс.
  • Возможность прослушать звучание любой струны.
  • Настройки чувствительности: откалибруйте чувствительность микрофона, чтобы получить наилучшие результаты звучания.
  • Измените опорную частоту: если вам наскучила стандартная частота 440 Гц, вы можете настроиться на любую частоту от 420 до 460 Гц.
Бас-тюнер
Бас-тюнер
Бас-тюнер
Бас-тюнер
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Музыка
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Отзывы о программе Бас-тюнер

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