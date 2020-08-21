Favorite Animal Calls 1.4 для Android Favorite Animal Calls - набор криков птиц и животных из дикой природы. Тап на иконке с животным запустит воспроизведение его голоса, долгий тап установит этот звук в Gooooooooal! 06282010 для Android Gooooooooal! - программа, посвященная всем футбольным болельщикам. Когда ваша команда забьет гол, просто включить это приложение. Эффект просто ошеломляющий Запись звонка 1.3.88 для Android Запись звонка - удобная программа для автоматической записи входящих и исходящих вызовов на Вашем смартфоне или планшете под управлением ОС Android

Audalyzer 1.15 для Android Audalyzer - анализатор звука для Android. Показывает уровень громкости звука, взятого с микрофона, а также его частотный спектр. Уровень громкости показывает Dog Teaser Sound Box 1.3 для Android Dog Teaser Sound Box - это приложение содержит 20 различных звуков: лай собаки, мяуканье кота, звон колокольчика, скрип двери и другие. Вы можете играть со своей Relaxus Lite 2.5 для Android Relaxus Lite - утилита для Android, с помощью которой можно расслабиться и отдохнуть. Программа воспроизводит шум волн на морском берегу, гудение пчел в саду, шум