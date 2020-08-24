eSound для Android

eSound 3.2.4 для Android

в корзинув избранноенаписать отзывподписаться н обновления
Описание eSound 3.2.4 для AndroidОписание   Скачать eSound 3.2.4 для AndroidСКАЧАТЬ (26,69 Мб) Скриншоты eSound 3.2.4 для AndroidСкриншоты (4)   Статистика eSound 3.2.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о eSound 3.2.4 для AndroidОтзывы (0)  
Оцените программу!
5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5

eSound - приложение, которое предлагает доступ к более чем 150 миллионов музыкальных онлайн-треков для прослушивания. Присутствует возможность искать песни, создавать собственную библиотеку, имеется таймер сна, рекомендации и многое другое.

Основные возможности eSound:

  • Неограниченная бесплатная музыка в течение неограниченного времени.
  • Потоковое вещание YouTube: более 150 миллионов бесплатных песен с YouTube.
  • Интеллектуальный поиск: поиск любых песен, альбомов, исполнителей, обложек, ремиксов и многого другого.
  • Управление музыкальным проигрывателем: повторы, перемешивание и многое другое.
  • Интеллектуальные рекомендации для избранной музыки.
  • Ежедневно обновляемые топ-чарты и популярные музыкальные плейлисты.
  • Режим безостановочного воспроизведения на основе рекомендаций интеллектуального AI.
  • Создание и управление своими любимыми плейлистами с любым контентом: онлайн и оффлайн.
  • Большое количество разных жанров, настроений и других категорий музыки: поп, рок, рэп, рнб, латино, дабстеп, драм, электронная и т.д.
  • Таймер сна.
eSound
eSound
eSound
eSound
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - другое
ТОП-сегодня раздела "другое"
 

OLX.ua 4.45.1 для Android

OLX.ua – один из самых популярных сервисов для бесплатных объявлений в Украине. Установив приложение, у вас появится возможность создавать объявления, добавлять

FS VideoBox 2.3.7 для Android

FS VideoBox – приложения для поиска видео на популярных ресурсах tree.tv, ex.ua, zona.mobi, filmix.net, kinokong.net и др. Для облегчения поиска присутствуют

Sweet.tv 2.0.5 для Android

Удобное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое предлагает доступ к более чем 5000 фильмов, 220 каналов на любой вкус(в том числе новостные,

OLL.TV 2.3.2 для Android

Бесплатное приложение, которое предоставляет доступ украинским пользователям к интерактивному телевидению и дает возможность смотреть популярные телеканалы, прямые

My Vodafone 2.1.5 для Android

My Vodafone – легкий и простой контроль средств для абонентов предоплаченного сервиса МТС Украина и Vodafone Украина. Следите за состоянием вашего счета, узнайте

Divan.TV 2.2.4.78 для Android

Смотрите ТВ-каналы, любимые фильмы и телешоу где угодно и когда угодно. Доступно более 200 каналов на любой вкус. Присутствует возможность смотреть пропущенные

Отзывы о программе eSound

Admin

Отзывов о программе eSound 3.2.4 для Android пока нет, можете добавить...

Читать все отзывы (0) / Добавить отзыв
 