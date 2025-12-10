Jira Cloud для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|182.1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Atlassian
|Категория:
|другое
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|111.55 Мб
|СКАЧАТЬ
Jira Cloud — инструмент для управления задачами, проектами и процессами командной работы, адаптированный для мобильных устройств. Приложение предназначено для специалистов, которым важно иметь постоянный доступ к рабочим задачам вне офиса: разработчиков, DevOps-команд, ITSM-подразделений, сервисных команд и менеджеров проектов. Мобильная версия Jira позволяет выполнять ключевые операции с проектами напрямую со смартфона и сохранять синхронизацию с облачной версией Jira Cloud.
С помощью приложения пользователь может создавать и редактировать задачи, планировать работу, отслеживать ход выполнения спринтов и анализировать прогресс команды. Поддерживаются гибкие методологии управления проектами, в том числе Scrum и Kanban, а также упрощенные доски для базового контроля задач. Интерфейс оптимизирован под работу одной рукой, что делает управление проектами возможным в дороге или на встречах.
Сервис предоставляет доступ к детальной информации по задачам: описаниям, комментариям, статусам, участникам и связанным элементам разработки. Пользователь может просматривать ветки Git, коммиты и pull-requests прямо в карточке задачи. Встроенная система фильтров позволяет быстро находить нужные элементы по статусу, исполнителю, меткам, эпикам и другим параметрам, что упрощает навигацию даже в крупных проектах.
Приложение поддерживает работу со спринтами и бэклогом: задачи можно сортировать по приоритету, переносить между спринтами, сжимать списки и управлять отложенными элементами. Настройка досок предлагают изменение колонок, задание лимитов и сопоставление нескольких статусов в одном столбце. Для долгосрочного планирования предусмотрены дорожные карты, которые позволяют отслеживать развитие проекта по неделям, месяцам или кварталам в формате списка или диаграммы.
Список основных возможностей Jira Cloud:
- Позволяет создавать, обновлять и комментировать задачи.
- Поддерживает методологии Scrum, Kanban, управления бэклогом и спринтами.
- Обеспечивает настройку рабочих досок и фильтрацию задач по различным параметрам.
- Позволяет просматривать данные разработки (Git, коммиты, pull-requests).
- Предоставляет инструменты долгосрочного планирования, мониторинга и метрик.
- Отображает анализ прогресса с помощью отчетов и диаграмм.
- Предлагает настраиваемые push-уведомления в реальном времени.
Новая почта – с данным приложением услуги экспресс-доставки товаров по Украине станут...
Trello – организованный помощник для занятых людей. Он объединяет все ваши проекты, рабочие...
Swiftkey – популярная клавиатура для Android-устройств облегчит набор текста и избавит...
Бесплатное и надежное средство для хранения на своем мобильном Android-устройстве...
Моя Кухня: 3D Планировщик 1.18.2
Бесплатный и простой в эксплуатации инструмент для Android-устройств, благодаря которому...
Простое в использовании мобильное приложение для Android-смартфонов и планшетов, с помощью...
Отзывы о программе Jira Cloud
Admin
Отзывов о программе Jira Cloud 182.1.5 пока нет, можете добавить...