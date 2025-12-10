Jira Cloud для Android

Jira Cloud — инструмент для управления задачами, проектами и процессами командной работы, адаптированный для мобильных устройств. Приложение предназначено для специалистов, которым важно иметь постоянный доступ к рабочим задачам вне офиса: разработчиков, DevOps-команд, ITSM-подразделений, сервисных команд и менеджеров проектов. Мобильная версия Jira позволяет выполнять ключевые операции с проектами напрямую со смартфона и сохранять синхронизацию с облачной версией Jira Cloud.

С помощью приложения пользователь может создавать и редактировать задачи, планировать работу, отслеживать ход выполнения спринтов и анализировать прогресс команды. Поддерживаются гибкие методологии управления проектами, в том числе Scrum и Kanban, а также упрощенные доски для базового контроля задач. Интерфейс оптимизирован под работу одной рукой, что делает управление проектами возможным в дороге или на встречах.

Сервис предоставляет доступ к детальной информации по задачам: описаниям, комментариям, статусам, участникам и связанным элементам разработки. Пользователь может просматривать ветки Git, коммиты и pull-requests прямо в карточке задачи. Встроенная система фильтров позволяет быстро находить нужные элементы по статусу, исполнителю, меткам, эпикам и другим параметрам, что упрощает навигацию даже в крупных проектах.

Приложение поддерживает работу со спринтами и бэклогом: задачи можно сортировать по приоритету, переносить между спринтами, сжимать списки и управлять отложенными элементами. Настройка досок предлагают изменение колонок, задание лимитов и сопоставление нескольких статусов в одном столбце. Для долгосрочного планирования предусмотрены дорожные карты, которые позволяют отслеживать развитие проекта по неделям, месяцам или кварталам в формате списка или диаграммы.

Список основных возможностей Jira Cloud:

  • Позволяет создавать, обновлять и комментировать задачи.
  • Поддерживает методологии Scrum, Kanban, управления бэклогом и спринтами.
  • Обеспечивает настройку рабочих досок и фильтрацию задач по различным параметрам.
  • Позволяет просматривать данные разработки (Git, коммиты, pull-requests).
  • Предоставляет инструменты долгосрочного планирования, мониторинга и метрик.
  • Отображает анализ прогресса с помощью отчетов и диаграмм.
  • Предлагает настраиваемые push-уведомления в реальном времени.
