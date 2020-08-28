Real Guitar для Android

Real Guitar 2.3.5 для Android

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Описание Real Guitar 2.3.5 для AndroidОписание   Скачать Real Guitar 2.3.5 для AndroidСКАЧАТЬ (18,6 Мб) Скриншоты Real Guitar 2.3.5 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Real Guitar 2.3.5 для AndroidСтатистика   Отзывы о Real Guitar 2.3.5 для AndroidОтзывы (0)  
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Real Guitar - отличный симулятор игры на гитаре с приятным и удобным интерфейсом и потрясающе качественным звуком, благодаря которому можно с легкостью брать самые сложные аккорды, играть любые популярные песни под гитару, изучать гитарные рифы или сочинять собственные мелодии. Присутствует возможность работать с приложением без доступа к интернету.

Доступны различные виды инструментов, как например акустическая гитара, электрогитара, классическая гитара и 12-струнная гитара. Симулятор гитары имеет очень приятный интерфейс и вообще не имеет задержки при игре.

Приложение будет полезно как новичкам, так и продвинутым музыкантам, для разучивания новых аккордов и мелодий, а также всем желающим научиться играть на бас-гитаре.

Ключевые особенности Real Guitar:

  • Соло мод (с анимацией нот);
  • Режим аккордов для практики боя;
  • Режим игры для левшей;
  • Возможность выбрать нейлоновые и стальные струны;
  • Различные варианты перебора струн;
  • Полная библиотека аккордов с возможностью их воспроизведения;
  • Поиск аккордов поможет быстро найти необходимые аккорды на грифе;
  • Песенник с нотами и аккордами.
Real Guitar
Real Guitar
Real Guitar
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыМузыка
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Отзывы о программе Real Guitar

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