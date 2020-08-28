Real Guitar

Гитара с нуля 1.8 для Android
Бесплатное обучающее приложение для Android, с помощью которого можно освоить азы игры на шестиструнной акустической гитаре. пользователю доступны детальные
Песни под гитару 7.0.9 для Android
Песни под гитару – большая коллекция песен со всех стран мира с текстами и аккордами для игры на гитаре. Возможности приложения включают автопрокрутку текста
Classical Music 2.1.0 для Android
Classical Music - приложение для всех любителей классической музыки. Волшебные мелодии знаменитых композиторов, которые помогут вам обрести душевный покой и
Радио СССР 4.2 для Android
Радио СССР - бесплатное приложение для Android-смартфонов и планшетов, которое было разработано как символ дружбы ВСЕХ стран бывшего СССР
uke pal free Uke Tuner & Tabs 1.7.5 для Android
uke pal free Uke Tuner & Tabs - программа для помощи в настройке гитары укулеле в стандартной настройке (G-C-E-A). Настройка может производиться как на слух, так и в
Детские песни 2 1.3.1 для Android
Детские песни 2 - вторая часть приложения, представляющая собой сборник детских песен, в который вошли песни из самых любимых фильмов и мультфильмов для детей, как