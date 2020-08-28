Real Guitar - отличный симулятор игры на гитаре с приятным и удобным интерфейсом и потрясающе качественным звуком, благодаря которому можно с легкостью брать самые сложные аккорды, играть любые популярные песни под гитару, изучать гитарные рифы или сочинять собственные мелодии. Присутствует возможность работать с приложением без доступа к интернету.

Доступны различные виды инструментов, как например акустическая гитара, электрогитара, классическая гитара и 12-струнная гитара. Симулятор гитары имеет очень приятный интерфейс и вообще не имеет задержки при игре.

Приложение будет полезно как новичкам, так и продвинутым музыкантам, для разучивания новых аккордов и мелодий, а также всем желающим научиться играть на бас-гитаре.

Ключевые особенности Real Guitar: