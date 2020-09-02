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Merge Empires для Android

Merge Empires 1.1.9 для Android

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Описание Merge Empires 1.1.9 для AndroidОписание   Скачать Merge Empires 1.1.9 для AndroidСКАЧАТЬ (74,99 Мб) Скриншоты Merge Empires 1.1.9 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика Merge Empires 1.1.9 для AndroidСтатистика   Отзывы о Merge Empires 1.1.9 для AndroidОтзывы (0)  
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Merge Empires - захватывающая игра для мобильных Android-устройств, в которой игроку предстоит строить свои собственные империи, и выбирать самую умную стратегию, чтобы победить боссов. Объединяйся, строй и развивайся, чтобы стать величайшим правителем своих цивилизаций.

Ключевые особенности Merge Empires:

  • Объединяйте здания, чтобы открывать новых героев и возрастов.
  • Разнообразие предметов, героев и боссов. В игре более 50 видов построек, разных героев и эпических боссов!
  • Система холостого хода. Ваша цивилизация растет автоматически, даже если вы не в сети.
  • Соревнуйтесь с друзьями и игроками со всего мира в таблице лидеров, чтобы получить уникальные награды.
Merge Empires
Merge Empires
Merge Empires
Merge Empires
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыдругое - Стратегии
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Отзывы о программе Merge Empires

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