Podcast & Radio Addict для Android

Podcast & Radio Addict 4.15.1 для Android

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Описание Podcast & Radio Addict 4.15.1 для AndroidОписание   Скачать Podcast & Radio Addict 4.15.1 для AndroidСКАЧАТЬ (13,17 Мб) Скриншоты Podcast & Radio Addict 4.15.1 для AndroidСкриншоты (8)   Статистика Podcast & Radio Addict 4.15.1 для AndroidСтатистика   Отзывы о Podcast & Radio Addict 4.15.1 для AndroidОтзывы (0)  
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5.00 из 5, всего оценок - 1
  • Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Podcast & Radio Addict - программа позволяет слушать подкасты, радио, аудиокниги, прямые трансляции, а также управлять каналами YouTube, Twitch, SoundCloud и новостными лентами RSS.

Основные возможности Podcast & Radio Addict:

  • Поиск по названию или ключевым словам.
  • Просмотр популярных подкастов по категориям.
  • Просмотр сетей подкастов (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...).
  • Пользовательские рекомендации на основе ваших подписок.
  • Встроенные аудиоэффекты, скорость воспроизведения, увеличение громкости, пропуск тишины, монофоническое воспроизведение.
  • Поддержка нескольких плейлистов.
  • Расширенные функции воспроизведения, такие как режим случайного воспроизведения, режим петли и таймер отключения.
  • Работает как автономный плеер (MP3, аудиокнига, локальные файлы, потоковая передача).
  • Полная поддержка глав.
  • Поддержка Chromecast и SONOS.
  • Управление приложением через Intents с помощью сторонних приложений.
  • Резервное копирование / восстановление подписок.
  • Возможность хранения на SD-карте.
  • Закладки / Заметки.
  • Виджеты.
  • Виртуальные подкасты / аудиокниги.
  • Визуальная настройка.
  • Полноэкранный режим чтения RSS-ленты новостей.
  • Расширенная фильтрация по типу/ключевым словам/продолжительности.
  • Расширенные возможности обмена.
Podcast & Radio Addict
Podcast & Radio Addict
Podcast & Radio Addict
Podcast & Radio Addict
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский, Украинский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыРадио - другое
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Отзывы о программе Podcast & Radio Addict

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Отзывов о программе Podcast & Radio Addict 4.15.1 для Android пока нет, можете добавить...

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