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Podcast & Radio Addict 4.15.1 для Android
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5.00 из 5, всего оценок - 1
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- Рейтинг программы - 5.00 из 5
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Podcast & Radio Addict - программа позволяет слушать подкасты, радио, аудиокниги, прямые трансляции, а также управлять каналами YouTube, Twitch, SoundCloud и новостными лентами RSS.
Основные возможности Podcast & Radio Addict:
- Поиск по названию или ключевым словам.
- Просмотр популярных подкастов по категориям.
- Просмотр сетей подкастов (NPR, Gimlet, BBC, Serial, Ted Talks, ...).
- Пользовательские рекомендации на основе ваших подписок.
- Встроенные аудиоэффекты, скорость воспроизведения, увеличение громкости, пропуск тишины, монофоническое воспроизведение.
- Поддержка нескольких плейлистов.
- Расширенные функции воспроизведения, такие как режим случайного воспроизведения, режим петли и таймер отключения.
- Работает как автономный плеер (MP3, аудиокнига, локальные файлы, потоковая передача).
- Полная поддержка глав.
- Поддержка Chromecast и SONOS.
- Управление приложением через Intents с помощью сторонних приложений.
- Резервное копирование / восстановление подписок.
- Возможность хранения на SD-карте.
- Закладки / Заметки.
- Виджеты.
- Виртуальные подкасты / аудиокниги.
- Визуальная настройка.
- Полноэкранный режим чтения RSS-ленты новостей.
- Расширенная фильтрация по типу/ключевым словам/продолжительности.
- Расширенные возможности обмена.
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