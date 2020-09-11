AstroVizor

Лунный календарь 1.8 для Android
Бесплатный ежедневный лунный календарь для Android-смартфонов и планшетов, с помощью которого можно определить дату для праздники Пасхи, узнать дату начала нового
PlanetariaX 1.4.2 для Android
PlanetariaX - карманный планетарий для ОС Google Android. Показывает положение планет, звезд и созвездий. Определяет местоположение наблюдатели при помощи GPS
Лунный календарь 3.8 для Android
Лунный календарь – фазы луны влияют не только на приливы и отливы, а также на живые организмы. К смене лунного цикла чувствительны растения, животные и даже люди. В
Solar Walk Free 2.4.1.11 для Android
Solar Walk Free – отправьтесь в путешествие в Солнечную систему и изучите все планету и другие объекты, которые там находятся. Используйте интерактивную энциклопедию
Star Walk Kids 2.0.4.54 для Android
Приложение для мобильных устройств на платформе Android, которое в развлекательной форме позволяет ребенку пошагово знакомиться с основами астрономии, знакомит
EclipseDroid USB 7.3.0 для Android
EclipseDroid – полезный инструмент для любителей наблюдать за небесными телами. Утилита предназначена для отслеживания циклов солнечного затмения в различных местах