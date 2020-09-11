AstroVizor для Android

AstroVizor 3.4 для Android

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Описание AstroVizor 3.4 для AndroidОписание   Скачать AstroVizor 3.4 для AndroidСКАЧАТЬ (6,81 Мб) Скриншоты AstroVizor 3.4 для AndroidСкриншоты (5)   Статистика AstroVizor 3.4 для AndroidСтатистика   Отзывы о AstroVizor 3.4 для AndroidОтзывы (0)  
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AstroVizor - мобильное приложение для астрологов, которое строит натальные, транзитные астрологические карты, отображает таблицы планет и аспектов, может искать в интернете интерпретации элементов карты.

Основные возможности программы AstroVizor:

  • Одиночные карты - транзит или натальная карта. Для создания натальной карты, введите время и место и сохоаните карту.
  • Карты и таблицы можно масштабировать (растягивать и сжимать);
  • Возможность сохранять и загружать карты (по двойному клику на строку времени). Поддерживаются базы данных в формате ZET (*.zbs) и Quick*Chart (*.qck).
  • Тропический и звездный зодиак;
  • Положения планет на основе эфемерид EPM2011/m Института прикладной астрономии РАН (1900-2030 гг.);
  • Астероиды Церера, Паллада, Юнона, Веста, Хирон;
  • Лунные узлы и Лилит (Черная Луна), средние и истинные;
  • Ингрессии планет, экзакты аспектов в транзитной карте - коснитесь значка планеты или линии аспекта;
  • Поиск в интернете интерпретаций - по двойному щелчку на значок планеты или линию аспекта. Можно использовать интерпретации в формате ZET.
  • Связи элементов домов по С. В. Шестопалову;
  • Отображение лунного дня и планетарного часа. Лунный календарь (по двойному клику на значок Луны);
  • Календарь аспектов на текущий день.
AstroVizor
AstroVizor
AstroVizor
AstroVizor
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс Английский, Русский
Закачек (сегодня/всего)1 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыАстрология, астрономия
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Отзывы о программе AstroVizor

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