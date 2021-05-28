Game Fire для Windows
|Оценка:
|4.00/5 голосов - 5
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.6.3473 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Smart PC Utilities, Ltd.
|Категория:
|Настройка, оптимизация
|Загрузок (сегодня/всего):
|9 / 1 761 | Статистика
|Размер:
|18,86 Мб
|СКАЧАТЬ
Game Fire - утилита предназначенная для оптимизации параметров ОС Windows путем отключения лишних приложений и параметров в системе, тем самым повышая быстродействие и производительность в играх. Программа убирает все лишние активные компоненты в ОС, освобождая свободное место в памяти для видеоигр. Оптимизация затрагивает и системные, и прикладные программы.
В отличие от других игровых ускорителей, Game Fire может повысить производительность игр в режиме реального времени, чтобы они могли полностью использовать доступные системные ресурсы. Программа также предоставляет информацию о состоянии системы и производительности в реальном времени, например, о температуре CPU и GPU, а также о тактовой частоте.
Также приложение предоставляет широкий спектр мощных инструментов оптимизации, которые помогут выжать каждый бит производительности из вашего ПК, таких как утилита для дефрагментации диска, инструмент для тонкой настройки параметров, оптимизатор приложений и многое другое.
Помимо повышения производительности игр, Game Fire улучшает игровой процесс, позволяя управлять всеми любимыми играми, как локальными, так и онлайн, включая игры с популярных игровых платформ, таких как Steam и Uplay.
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