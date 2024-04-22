Pyrus для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная
|Ограничение:
|100 задач по форме, 1 ГБ для хранения файлов
|Версия:
|4.221.011 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x, 12.x, 13.x
|Интерфейс:
|Русский
|Разработчик:
|Pyrus
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 393 | Статистика
|Размер:
|73.31 Мб
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Pyrus — это сервис для совместной работы и автоматизации бизнес-процессов: сотрудники общаются друг с другом, ставят задачи и следят за их выполнением, отвечают на обращения клиентов, согласовывают заявки и организуют рабочие процессы.
В Pyrus есть типовые решения для разных задач в компании:
- Продажи и клиенты. Управление взаимоотношениями с клиентами на всех уровнях — автоматизация службы поддержки и обработки заявок (Help Desk и Service Desk), работа с клиентской базой (CRM), автоматические отчеты, аналитика и оценка клиентской удовлетворенности.
- Финансы и бухгалтерия. Быстрое и прозрачное согласование счетов, платежей, договоров. Маршрут согласования в зависимости от суммы и назначения платежа, автоматическое создание платежных поручений. Интеграция с 1С и актуальной базой контрагентов с необходимыми реквизитами.
- Кадры. Согласование отпуска и командировок, расчетные и обходные листы — всё для автоматизации безбумажных кадровых процессов в компании.
- HR и рекрутинг. Набор удобных инструментов для рекрутинга — заявки на поиск сотрудника, согласование кандидата с руководителями на всех уровнях, комплексная оценка компетенций.
Программа позволяет вести все рабочие переписки в одном месте вместо электронной почты и мессенджеров: обсуждайте детали, обменивайтесь файлами внутри конкретной задачи в Pyrus. Можно настроить интеграцию с электронной почтой, социальными сетями и мессенджерами, чтобы получать и отвечать на сообщения клиентов из почты, Telegram, Facebook, ВКонтакте или формы обратной связи на сайте, прямо в приложении.
Ставьте задачи своим коллегам, назначайте ответственных, устанавливайте сроки, добавляйте файлы и документы. Обсуждайте задачу в комментариях и следите за ходом её выполнения.
Отличительной чертой Pyrus является возможность гибкой настройки бизнес-процессов самими пользователями без программирования и привлечения IT-специалистов. Запустить новый процесс в системе можно за несколько минут: необходимо настроить поля формы процесса, определить этапы работы и добавить ответственных и согласующих. Также в приложении есть готовые шаблоны для стандартных бизнес-процессов — от согласования договоров и счетов до подачи заявления на отпуск или командировку.
Мобильное приложение Pyrus для Android позволяет работать даже без доступа в интернет: отвечайте на сообщения и согласовывайте задачи — всё мгновенно синхронизируется, когда появится связь.
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