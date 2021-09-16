AVG Browser для Android

Описание
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Оценка: 3.50/5 голосов - 2
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.2.1 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Браузеры
Загрузок (сегодня/всего):4 / 183 | Статистика
Размер:62,14 Мб
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AVG Browser - надежная защита смартфонов или планшетов на Android от хакеров, трекеров и интернет-провайдеров с помощью VPN-браузера AVG со встроенным блокировщиком рекламы. Приложение представляет собой безопасный браузер следующего уровня с мощными инструментами, как например встроенный VPN, автоматическая блокировка рекламы, полное шифрование данных, уникальная блокировка PIN-кода и многое другое.

Ключевые преимущества приложения AVG Browser:

  • Анонимность и конфиденциальность с помощью встроенного VPN.
  • Шифрование всех ваших данных - просмотры, вкладки, история, закладки, загруженные файлы.
  • Настраиваемые режимы для персональных потребностей просмотра.
  • Автоматическая блокировка рекламы и трекеров, замедляющих просмотр сайтов.
  • Мощный загрузчик видео.
  • Зашифрованное хранилище мультимедийных файлов.
  • Разблокирование с помощью уникального PIN-кода или отпечатка пальца.
  • Безопасные параметры DNS.
  • Встроенный QR-ридер.
  • И многое другое...
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