AVG Browser для Android
|Оценка:
|3.50/5 голосов - 2
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.2.1 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|AVG Mobile
|Категория:
|Браузеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|4 / 183 | Статистика
|Размер:
|62,14 Мб
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AVG Browser - надежная защита смартфонов или планшетов на Android от хакеров, трекеров и интернет-провайдеров с помощью VPN-браузера AVG со встроенным блокировщиком рекламы. Приложение представляет собой безопасный браузер следующего уровня с мощными инструментами, как например встроенный VPN, автоматическая блокировка рекламы, полное шифрование данных, уникальная блокировка PIN-кода и многое другое.
Ключевые преимущества приложения AVG Browser:
- Анонимность и конфиденциальность с помощью встроенного VPN.
- Шифрование всех ваших данных - просмотры, вкладки, история, закладки, загруженные файлы.
- Настраиваемые режимы для персональных потребностей просмотра.
- Автоматическая блокировка рекламы и трекеров, замедляющих просмотр сайтов.
- Мощный загрузчик видео.
- Зашифрованное хранилище мультимедийных файлов.
- Разблокирование с помощью уникального PIN-кода или отпечатка пальца.
- Безопасные параметры DNS.
- Встроенный QR-ридер.
- И многое другое...
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