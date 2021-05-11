Конвертер Единиц - интуитивно понятное и простое приложение для преобразования единиц с красивой и оптимизированной пользовательской системой управления, которую оценят как новички так и продвинутые пользователи. Программа имеет более 30 категорий с важнейшими единицами, наиболее часто используемыми в повседневной жизни.

Приложение поддерживает индивидуальные единицы измерения, автоматически в зависимости от вашей страны. Кроме того, присутствует поддержка ландшафтного режима для планшетных ПК.

Список поддерживаемых единиц: