Конвертер Единиц для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.6 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Smart Tools co.
|Категория:
|Конвертирование
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 140 | Статистика
|Размер:
|7,77 Мб
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Конвертер Единиц - интуитивно понятное и простое приложение для преобразования единиц с красивой и оптимизированной пользовательской системой управления, которую оценят как новички так и продвинутые пользователи. Программа имеет более 30 категорий с важнейшими единицами, наиболее часто используемыми в повседневной жизни.
Приложение поддерживает индивидуальные единицы измерения, автоматически в зависимости от вашей страны. Кроме того, присутствует поддержка ландшафтного режима для планшетных ПК.
Список поддерживаемых единиц:
- Основные : длина (расстояние), площадь, вес (масса), объем (вместимость)
- Насущные : валютный курс, температура, время, скорость, обувь, одежда, шляпа, кольцо
- Наука : давление, сила, работа (энергия), мощность, момент, поток, плотность, вязкость, ток, напряжение, астрономия
- Разное : угол, данные, расход топлива, кулинария, освещенность, радиоизлучение, префикс, двоичный, часовой пояс, гликемия, твёрдость, AWG
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