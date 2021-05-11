Конвертер Единиц для Android

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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.6 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Конвертирование
Загрузок (сегодня/всего):0 / 140 | Статистика
Размер:7,77 Мб
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Конвертер Единиц - интуитивно понятное и простое приложение для преобразования единиц с красивой и оптимизированной пользовательской системой управления, которую оценят как новички так и продвинутые пользователи. Программа имеет более 30 категорий с важнейшими единицами, наиболее часто используемыми в повседневной жизни.

Приложение поддерживает индивидуальные единицы измерения, автоматически в зависимости от вашей страны. Кроме того, присутствует поддержка ландшафтного режима для планшетных ПК.

Список поддерживаемых единиц:

  • Основные : длина (расстояние), площадь, вес (масса), объем (вместимость)
  • Насущные : валютный курс, температура, время, скорость, обувь, одежда, шляпа, кольцо
  • Наука : давление, сила, работа (энергия), мощность, момент, поток, плотность, вязкость, ток, напряжение, астрономия
  • Разное : угол, данные, расход топлива, кулинария, освещенность, радиоизлучение, префикс, двоичный, часовой пояс, гликемия, твёрдость, AWG
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