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Простой менеджер файлов для Android

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:5.2.4 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Работа с файлами
Загрузок (сегодня/всего):0 / 206 | Статистика
Размер:5,58 Мб
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Простой менеджер файлов - легкий и быстрый файловый менеджер, который обладает интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, и предлагает удобную функцию поиска, а также позволяет настраивать главную папку и отмечать избранные каталоги для быстрого доступа к ним.

Присутствует множество разнообразных функций, таких как парольная защита скрытых элементов, удаление файлов или всего приложения. Можно использовать графический ключ, пин-код или отпечаток пальца, чтобы сохранить конфиденциальность ваших данных. Поддерживает быстрый просмотр корневых файлов, SD-карт и USB-устройств.

Имеется набор всех стандартных операций с файлами, в том числе переименование, копирование, перемещение, удаление, совместное использование и т.д. Кроме того, данное приложение позволяет сжимать и распаковывать данные. При желании можно легко создавать новые файлы и папки, сортировать их, просматривать свойства файла или папки (размер, дата последнего изменения и т. п.).

Для быстрого получения доступа к файлу или папкам, можно выделить нужный файл длительным нажатием и скопировать его в буфер обмена. Также присутствует возможность создавать удобные ярлыки на рабочем столе для быстрого доступа к избранным объектам.

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Отзывы о программе Простой менеджер файлов

Vit про Простой менеджер файлов 5.0.4 для Android [02-10-2020]

На Андроид 10 Samsung A10 не открывается.
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