Простой менеджер файлов - легкий и быстрый файловый менеджер, который обладает интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, и предлагает удобную функцию поиска, а также позволяет настраивать главную папку и отмечать избранные каталоги для быстрого доступа к ним.

Присутствует множество разнообразных функций, таких как парольная защита скрытых элементов, удаление файлов или всего приложения. Можно использовать графический ключ, пин-код или отпечаток пальца, чтобы сохранить конфиденциальность ваших данных. Поддерживает быстрый просмотр корневых файлов, SD-карт и USB-устройств.

Имеется набор всех стандартных операций с файлами, в том числе переименование, копирование, перемещение, удаление, совместное использование и т.д. Кроме того, данное приложение позволяет сжимать и распаковывать данные. При желании можно легко создавать новые файлы и папки, сортировать их, просматривать свойства файла или папки (размер, дата последнего изменения и т. п.).

Для быстрого получения доступа к файлу или папкам, можно выделить нужный файл длительным нажатием и скопировать его в буфер обмена. Также присутствует возможность создавать удобные ярлыки на рабочем столе для быстрого доступа к избранным объектам.