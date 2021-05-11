Простой менеджер файлов для Android
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|5.2.4 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Simple Mobile Tools
|Категория:
|Работа с файлами
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 206 | Статистика
|Размер:
|5,58 Мб
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Простой менеджер файлов - легкий и быстрый файловый менеджер, который обладает интуитивно понятным пользовательским интерфейсом, и предлагает удобную функцию поиска, а также позволяет настраивать главную папку и отмечать избранные каталоги для быстрого доступа к ним.
Присутствует множество разнообразных функций, таких как парольная защита скрытых элементов, удаление файлов или всего приложения. Можно использовать графический ключ, пин-код или отпечаток пальца, чтобы сохранить конфиденциальность ваших данных. Поддерживает быстрый просмотр корневых файлов, SD-карт и USB-устройств.
Имеется набор всех стандартных операций с файлами, в том числе переименование, копирование, перемещение, удаление, совместное использование и т.д. Кроме того, данное приложение позволяет сжимать и распаковывать данные. При желании можно легко создавать новые файлы и папки, сортировать их, просматривать свойства файла или папки (размер, дата последнего изменения и т. п.).
Для быстрого получения доступа к файлу или папкам, можно выделить нужный файл длительным нажатием и скопировать его в буфер обмена. Также присутствует возможность создавать удобные ярлыки на рабочем столе для быстрого доступа к избранным объектам.
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Отзывы о программе Простой менеджер файлов
Vit про Простой менеджер файлов 5.0.4 для Android [02-10-2020]
На Андроид 10 Samsung A10 не открывается.
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