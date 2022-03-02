Web Camera Pro для Windows
|Оценка:
|3.08/5 голосов - 58
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|6.95 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Софт для Видеонаблюдения
|Категория:
|Вебкамера
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 2 027 | Статистика
|Размер:
|3,75 Мб
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Web Camera Pro превращает ваш компьютер в умную систему видеонаблюдения. Вы можете удаленно без выделенного IP адреса просматривать ваши камеры через P2P.
Присутствует автоматическое распознавание лиц и номеров автомобилей, автоматическая детекция объектов. Система, предназначенная для домашних пользователей и малого бизнеса, позволяет захватывать, хранить и воспроизводить изображения с нескольких USB веб-камер или IP-камер.
Программное обеспечение включает в себя расширенные функции, такие как пользовательский интерфейс перетаскивания, обнаружение движения, удаленный просмотр потокового видео через Интернет.
Основные возможности Web Camera Pro:
- Подключение любых USB и IP камер.
- Современный мульти экранный плиточный интерфейс drag and drop.
- Не требуется сложной настройки. Простой интерфейс с минимальным количеством опций.
- Запись видео архива с хорошим сжатием (h264). Запись десктопа компьютера в фоновом режиме.
- Круглосуточная запись таймлапсов десктопов (мониторов) в фоновом режиме (1 кадр в секунду).
- Удаленное видеонаблюдение с использованием P2P технологий. Клиент-мульти-серверная архитектура.
- Интеллектуальный детектор движения.
- Отправка видеороликов в телеграм мессенджер. Онлайн трансляция видео на ютуб и в социальные сети по rtmp.
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Отзывы о программе Web Camera Pro
Alex про Web Camera Pro 6.3 [08-01-2022]
Очень простой и удобный интерфейс. Большая редкость для программ видеонаблюдения
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