Web Camera Pro превращает ваш компьютер в умную систему видеонаблюдения. Вы можете удаленно без выделенного IP адреса просматривать ваши камеры через P2P.

Присутствует автоматическое распознавание лиц и номеров автомобилей, автоматическая детекция объектов. Система, предназначенная для домашних пользователей и малого бизнеса, позволяет захватывать, хранить и воспроизводить изображения с нескольких USB веб-камер или IP-камер.

Программное обеспечение включает в себя расширенные функции, такие как пользовательский интерфейс перетаскивания, обнаружение движения, удаленный просмотр потокового видео через Интернет.

Основные возможности Web Camera Pro: