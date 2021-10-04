Scanahand для Windows

Описание
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Оценка: 3.00/5 голосов - 4
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: $59
Ограничение:30 дней
Версия:7.0.0.304 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Шрифты
Загрузок (сегодня/всего):1 / 267 | Статистика
Размер:10,11 Мб
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Scanahand скриншот № 1
Scanahand скриншот № 2
Scanahand скриншот № 3

Scanahand - приложение, позволяющее легко создавать свои собственные шрифты, которые затем можно использовать где угодно, в Блокноте, Microsoft Word, PowerPoint, Excel и пр., в качестве веб-шрифтов и даже загружать на Mac.

Доступны различные шаблоны на выбор, что упрощает процесс создания шрифтов. Присутствует возможность добавлять в шрифты мета данные (имя, авторские права и т.д.), можно тестировать и просматривать созданные шрифты, при желании напрямую устанавливать их в систему. Также стоит отметить высокую скорость работы программы, позволяя генерировать шрифты в течение нескольких минут.

Основные функции Scanahand:

  • Сканирование шаблонов непосредственно из приложения или выбор предварительно отсканированных изображений на жестком диске.
  • Генерация шрифта занимает всего несколько минут в зависимости от выбранного шаблона и производительности ПК.
  • Просмотр и тестирование сгенерированного шрифта. Возможность установить шрифт в систему непосредственно из Scanahand.
  • Редактор шаблонов, который позволяет определять собственные шаблоны (ПРО-версия).
  • Функция Adjust Metrics.
  • Возможность добавлять в шрифты мета данные, например уведомление об авторских правах и имя автора шрифтов, а также права на использование.
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Отзывы о программе Scanahand

Манул про Scanahand 7.0 [01-10-2021]

Эта прога не бесплатная. Ну и работу фиг окончишь.
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