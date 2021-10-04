Scanahand - приложение, позволяющее легко создавать свои собственные шрифты, которые затем можно использовать где угодно, в Блокноте, Microsoft Word, PowerPoint, Excel и пр., в качестве веб-шрифтов и даже загружать на Mac.

Доступны различные шаблоны на выбор, что упрощает процесс создания шрифтов. Присутствует возможность добавлять в шрифты мета данные (имя, авторские права и т.д.), можно тестировать и просматривать созданные шрифты, при желании напрямую устанавливать их в систему. Также стоит отметить высокую скорость работы программы, позволяя генерировать шрифты в течение нескольких минут.

Основные функции Scanahand: