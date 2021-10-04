Scanahand для Windows
|Оценка:
|3.00/5 голосов - 4
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: $59
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|7.0.0.304 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 11, 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|High-Logic B.V.
|Категория:
|Шрифты
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 267 | Статистика
|Размер:
|10,11 Мб
|СКАЧАТЬ
Scanahand - приложение, позволяющее легко создавать свои собственные шрифты, которые затем можно использовать где угодно, в Блокноте, Microsoft Word, PowerPoint, Excel и пр., в качестве веб-шрифтов и даже загружать на Mac.
Доступны различные шаблоны на выбор, что упрощает процесс создания шрифтов. Присутствует возможность добавлять в шрифты мета данные (имя, авторские права и т.д.), можно тестировать и просматривать созданные шрифты, при желании напрямую устанавливать их в систему. Также стоит отметить высокую скорость работы программы, позволяя генерировать шрифты в течение нескольких минут.
Основные функции Scanahand:
- Сканирование шаблонов непосредственно из приложения или выбор предварительно отсканированных изображений на жестком диске.
- Генерация шрифта занимает всего несколько минут в зависимости от выбранного шаблона и производительности ПК.
- Просмотр и тестирование сгенерированного шрифта. Возможность установить шрифт в систему непосредственно из Scanahand.
- Редактор шаблонов, который позволяет определять собственные шаблоны (ПРО-версия).
- Функция Adjust Metrics.
- Возможность добавлять в шрифты мета данные, например уведомление об авторских правах и имя автора шрифтов, а также права на использование.
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Отзывы о программе Scanahand
Манул про Scanahand 7.0 [01-10-2021]
Эта прога не бесплатная. Ну и работу фиг окончишь.
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