Birdfont для Windows
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 3
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|4.15.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Johan Mattsson
|Категория:
|Шрифты
|Загрузок (сегодня/всего):
|0 / 135 | Статистика
|Размер:
|36,26 Мб
|СКАЧАТЬ
Birdfont - профессиональный инструмент для создания собственных шрифтов. Пользователь может с нуля создавать свои шрифты с помощью разнообразных функций рисования, которые позволят разрабатывать индивидуально каждую букву, учитывая малейшие детали, а затем экспортировать готовый шрифт в формат EOT, TTF и SVG.
Присутствует список всех Unicode-символов, имеются инструменты для добавления фонового изображения, объединения и трансформации векторных путей, работы с кривыми Безье, конвертирования контрольных точек линий, рисования геометрических фигур и пр.
Кроме этого можно импортировать векторные изображения, созданные в Illustrator или других программах, предназначенных для работы с векторной графикой.
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