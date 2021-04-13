Birdfont - профессиональный инструмент для создания собственных шрифтов. Пользователь может с нуля создавать свои шрифты с помощью разнообразных функций рисования, которые позволят разрабатывать индивидуально каждую букву, учитывая малейшие детали, а затем экспортировать готовый шрифт в формат EOT, TTF и SVG.

Присутствует список всех Unicode-символов, имеются инструменты для добавления фонового изображения, объединения и трансформации векторных путей, работы с кривыми Безье, конвертирования контрольных точек линий, рисования геометрических фигур и пр.

Кроме этого можно импортировать векторные изображения, созданные в Illustrator или других программах, предназначенных для работы с векторной графикой.