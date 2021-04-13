Birdfont для Windows

Описание
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Оценка: 5.00/5 голосов - 3
Лицензия: Бесплатная
Версия:4.15.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Шрифты
Загрузок (сегодня/всего):0 / 135 | Статистика
Размер:36,26 Мб
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Birdfont скриншот № 1
Birdfont скриншот № 2

Birdfont - профессиональный инструмент для создания собственных шрифтов. Пользователь может с нуля создавать свои шрифты с помощью разнообразных функций рисования, которые позволят разрабатывать индивидуально каждую букву, учитывая малейшие детали, а затем экспортировать готовый шрифт в формат EOT, TTF и SVG.

Присутствует список всех Unicode-символов, имеются инструменты для добавления фонового изображения, объединения и трансформации векторных путей, работы с кривыми Безье, конвертирования контрольных точек линий, рисования геометрических фигур и пр.

Кроме этого можно импортировать векторные изображения, созданные в Illustrator или других программах, предназначенных для работы с векторной графикой.

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