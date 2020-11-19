ТОП-сегодня раздела "Астрология, астрономия"

MoonPhase Widget 1.4.1 MoonPhase Widget - виджет для рабочего стола Android-коммуникатора, показывающий текущую фазу луны. Клик на виджете открывает расписание изменения лунных фаз от 30 дней до года

Star Chart (Звездная карта) 4.2.2 Star Chart (Звездная карта) - отличное приложение для Android, которое станет Вашим гидом по астрономии, разворачивая на экране мобильного устройства захватывающие карты звездного неба

ISS onLive 4.9.4 ISS onLive –приложение позволяет наблюдать за Землей в реальном времени с международной космической станции. Иногда связь со станцией теряется и тогда необходимо какое-то время для ее восстановления. Присутствует камера со звуком и поддержка Chromecast

AstroVizor 3.4 Приложение для Android-устройств, которое позволяет строить натальную карту или карту транзита, таблицы планет и аспектов. Для начинающих астрологов есть возможность поиска интерпретаций в интернете (по двойному щелчку на значок планеты или линию аспекта)

EclipseDroid USB 7.3.0 EclipseDroid – полезный инструмент для любителей наблюдать за небесными телами. Утилита предназначена для отслеживания циклов солнечного затмения в различных местах планеты. Смотрите расписания затмений, получайте звуковые оповещения