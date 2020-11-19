SkyView Lite для Android
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SkyView Lite - бесплатное приложение, благодаря которому можно определить местоположение и идентифицировать незнакомые звезды или созвездия на ночном небе. С помощью встроенной камеры своего мобильного устройства, пользователи могут искать популярные созвездия, узнавать информацию о различных небесных объектах, а также делиться изображения с друзьями и близкими в социальных сетях.
Особенности SkyView Lite:
- Простое в использовании - направьте устройство на небо, чтобы определить галактики, звезды, созвездия, планеты и спутники (включая МКС и Хаббл).
- Ночной режим.
- Использование встроенной камеры для обнаружения небесных тел днем или ночью.
- Возможность узнать точное расположение объекта в небе на любую дату и время.
- Возможность увидеть расположение созвездий и небесных светил в разную дату и время.
- Возможность обмениваться красивые изображениями с друзьями и близкими в социальных сетях.
- Не требуется WiFi или GPS.
- Поддержка Space Navigator.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|3.6.3 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Terminal Eleven
|Категория:
|Астрология, астрономия
|Загрузок (сегодня/всего):
|3 / 3 | Статистика
|Размер:
|51,39 Мб
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