SkyView Lite для Android

Скачать SkyView Lite 3.6.3СКАЧАТЬ
SkyView Lite 3.6.3Описание
Отзывы о SkyView Lite 3.6.3Отзывы
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SkyView Lite - бесплатное приложение, благодаря которому можно определить местоположение и идентифицировать незнакомые звезды или созвездия на ночном небе. С помощью встроенной камеры своего мобильного устройства, пользователи могут искать популярные созвездия, узнавать информацию о различных небесных объектах, а также делиться изображения с друзьями и близкими в социальных сетях.

Особенности SkyView Lite:

  • Простое в использовании - направьте устройство на небо, чтобы определить галактики, звезды, созвездия, планеты и спутники (включая МКС и Хаббл).
  • Ночной режим.
  • Использование встроенной камеры для обнаружения небесных тел днем ​​или ночью.
  • Возможность узнать точное расположение объекта в небе на любую дату и время.
  • Возможность увидеть расположение созвездий и небесных светил в разную дату и время.
  • Возможность обмениваться красивые изображениями с друзьями и близкими в социальных сетях.
  • Не требуется WiFi или GPS.
  • Поддержка Space Navigator.
SkyView Lite скриншот № 1
SkyView Lite скриншот № 2
SkyView Lite скриншот № 3
SkyView Lite скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:3.6.3 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Астрология, астрономия
Загрузок (сегодня/всего):3 / 3 | Статистика
Размер:51,39 Мб
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