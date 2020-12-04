ТОП-сегодня раздела "Реестр, Автозагрузка"

CCleaner 5.74.8198 CCleaner - популярное приложение для оптимизации ПК, чистки реестра и удаления различного мусора из системы. Освобождает пространство на жестких дисках, благодаря чему ваш компьютер станет работать заметно быстрее и стабильнее

CCleaner Portable 5.74.8198 CCleaner Portable - портативная (переносная, не требующая инсталляции на компьютер) версия утилиты CCleaner для чистки системного мусора

Autoruns 13.98 Autoruns - программа для контроля автоматической загрузки различных приложений, сервисов и компонентов, стартующих при загрузке операционной системы

Reg Organizer 8.57 Reg Organizer - мощная программа, позволяющая следить за состоянием системного реестра и конфигурационных файлов. С помощью приложения можно чистить реестр, искать необходимые ключи реестра. Присутствуют функции управления конфигурационными файлами

Vit Registry Fix 9.5.9 Free Vit Registry Fix - полезный инструмент для очистки системного реестра от ошибок и устаревших данных, который обладает мощным автоматическим средством сканирования и удаления самых разнообразных ошибок. Присутствует возможность ручного удаления ключей