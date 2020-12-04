RegCool для Windows
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RegCool - мощный редактор реестра, который предоставляет множество разнообразных функций, позволяющих быстрее и эффективнее работать с задачами, связанными с реестром. Среди ключевых возможностей многократная отмена и повтор, поиск и замена ключей, сравнение реестров, вырезание, копирование и вставка, моментальный снимок реестра, резервное копирование и восстановление и пр.
Основные возможности RegCool:
- Поиск и замена ключей реестра, значений и данных.
- Возможность вырезать, скопировать и вставить ключи и значения реестра.
- Защищенные ключи реестра.
- Многократная отмена и повторение. История отмены может быть сохранена на диске и перезагружена при запуске.
- Управление Избранным.
- Полное резервное копирование и восстановление реестра.
- Сканирование и оптимизация реестра путем устранения пробелов и свободного места.
- Возможность сравнивать несколько реестров.
- Возможность быстро сделать снимок реестра.
- и многое другое...
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.129 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Kurt Zimmermann
|Категория:
|Реестр, Автозагрузка
|Загрузок (сегодня/всего):
|6 / 6 | Статистика
|Размер:
|1,29 Мб
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