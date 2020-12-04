RegCool для Windows

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RegCool 1.129Описание
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RegCool - мощный редактор реестра, который предоставляет множество разнообразных функций, позволяющих быстрее и эффективнее работать с задачами, связанными с реестром. Среди ключевых возможностей многократная отмена и повтор, поиск и замена ключей, сравнение реестров, вырезание, копирование и вставка, моментальный снимок реестра, резервное копирование и восстановление и пр.

Основные возможности RegCool:

  • Поиск и замена ключей реестра, значений и данных.
  • Возможность вырезать, скопировать и вставить ключи и значения реестра.
  • Защищенные ключи реестра.
  • Многократная отмена и повторение. История отмены может быть сохранена на диске и перезагружена при запуске.
  • Управление Избранным.
  • Полное резервное копирование и восстановление реестра.
  • Сканирование и оптимизация реестра путем устранения пробелов и свободного места.
  • Возможность сравнивать несколько реестров.
  • Возможность быстро сделать снимок реестра.
  • и многое другое...
RegCool скриншот № 1
RegCool скриншот № 2
RegCool скриншот № 3
RegCool скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.129 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Реестр, Автозагрузка
Загрузок (сегодня/всего):6 / 6 | Статистика
Размер:1,29 Мб
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