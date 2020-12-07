Gallery для Android
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Gallery - необычная игра для Android, в которой необходимо раскрашивать картины по номерам и заниматься дизайном дома, стараясь привести в порядок обновить старый дом, сад и заброшенную художественную галерею. Доступно более сотни уникальных, качественно нарисованных картин, созданных лучшими современными иллюстраторами. Рисуйте, занимайтесь ремонтом, продумывайте декор помещений и следите за развитием любовной истории.
Основные возможности Gallery:
- сочетание раскраски по номерам и симулятора настоящего дизайнера;
- сотни уникальных, качественно нарисованных картин, созданных лучшими современными иллюстраторами;
- иллюстрации в разных художественных стилях: геометрия, плоская и пиксельная графика, низкополигональная графика;
- разные виды декора на выбор;
- уникальная 3D-графика особняка и персонажей;
- возможность повторно раскрашивать понравившиеся картинки;
- регулярные обновления.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|0.233 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Beresnev Games
|Категория:
|Головоломки
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|162,07 Мб
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