Gallery для Android

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Gallery 0.233Описание
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Gallery - необычная игра для Android, в которой необходимо раскрашивать картины по номерам и заниматься дизайном дома, стараясь привести в порядок обновить старый дом, сад и заброшенную художественную галерею. Доступно более сотни уникальных, качественно нарисованных картин, созданных лучшими современными иллюстраторами. Рисуйте, занимайтесь ремонтом, продумывайте декор помещений и следите за развитием любовной истории.

Основные возможности Gallery:

  • сочетание раскраски по номерам и симулятора настоящего дизайнера;
  • сотни уникальных, качественно нарисованных картин, созданных лучшими современными иллюстраторами;
  • иллюстрации в разных художественных стилях: геометрия, плоская и пиксельная графика, низкополигональная графика;
  • разные виды декора на выбор;
  • уникальная 3D-графика особняка и персонажей;
  • возможность повторно раскрашивать понравившиеся картинки;
  • регулярные обновления.
Gallery скриншот № 2
Gallery скриншот № 3
Gallery скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:0.233 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Головоломки
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:162,07 Мб
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