ТОП-сегодня раздела "Головоломки"

Toon Blast 6096 Классная головоломка для Android, в которой необходимо собирать кубики в ряды и взрывать их. Чем больше кубиков удалось взорвать, тем больше монет и бонусов удастся заработать. Есть возможность создать команду с друзьями и соревноваться с другими игроками

Junes Journey 2.19.4 Захватывающий виртуальный детектив для Android, благодаря которому можно отдохнуть от повседневных забот и окунуться в мир расследований, тайн и коварных интриг. Погрузитесь в мир увлекательных и драматичных событий, разворачивающихся в разных частях мира

Сокровища Пиратов 2.0.0.95 Бесплатная головоломка в жанре "три в ряд", которая окунет игрока с головой в пиратскую романтику. Тут будут и старинные карты с кладом, сокровища и драгоценности, а также соответствующее музыкальное сопровождение. Кроме этого доступны побочные задания

Bubble Blast 2 1.0.43 Bubble Blast 2 - продолжение головоломки для Android, в которой вам нужно освободить игровое поле от цветных пузырей, начав цепную реакцию. Тап на пузыре заставляет его расти в несколько этапов и в конце концов лопаться, цепляя другие пузыри. На каждый

Слова из слова 2020 2.0.3 Бесплатная головоломка для мобильных Android-устройств, в которой пользователю необходимо составлять слова из заданных букв. За угаданные слова начисляются баллы. Присутствуют подсказки, а также имеется возможность узнать значение слова в сети Интернет