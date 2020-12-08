VeePN для Windows
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VeePN - быстрый, безопасный и простой VPN-сервис для защиты вашей онлайн-приватности, который предлагает надежное 256-битное шифрование, более 2500 VPN-серверов по всему миру, возможность подключения до 10 устройств, неограниченный трафик и многое другое.
С помощью приложения можно легко обходить разнообразные блокировки контента и веб-ресурсов, предотвращать отслеживание провайдеров, рекламных агенств, поисковиков и пр.
Основные возможности VeePN:
- Неограниченный трафик и ультра-быстрая скорость.
- Более чем 2500 серверов в 50 локациях по всему миру.
- Надежное 256-битное шифрование.
- Использование протоколов OpenVPN и IKEv2, а также собственного протокола Smart VeePN.
- Автоподключение к наилучшему серверу.
- Одновременное подключение до 10 устройств с одной подпиской.
- Блокировка рекламы, вредоносных сайтов и отслеживания.
- Отсутствие логов и журналов.
- Функция Kill Switch для защиты реального IP при обрывах VPN соединения.
- Предотвращение утечки DNS.
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: от 10.99 $ в месяц
|Версия:
|1.2.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|VeePN
|Категория:
|Анонимайзеры, VPN
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|46,85 Мб
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