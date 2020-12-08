VeePN для Windows

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VeePN 1.2.5Описание
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VeePN - быстрый, безопасный и простой VPN-сервис для защиты вашей онлайн-приватности, который предлагает надежное 256-битное шифрование, более 2500 VPN-серверов по всему миру, возможность подключения до 10 устройств, неограниченный трафик и многое другое.

С помощью приложения можно легко обходить разнообразные блокировки контента и веб-ресурсов, предотвращать отслеживание провайдеров, рекламных агенств, поисковиков и пр.

Основные возможности VeePN:

  • Неограниченный трафик и ультра-быстрая скорость.
  • Более чем 2500 серверов в 50 локациях по всему миру.
  • Надежное 256-битное шифрование.
  • Использование протоколов OpenVPN и IKEv2, а также собственного протокола Smart VeePN.
  • Автоподключение к наилучшему серверу.
  • Одновременное подключение до 10 устройств с одной подпиской.
  • Блокировка рекламы, вредоносных сайтов и отслеживания.
  • Отсутствие логов и журналов.
  • Функция Kill Switch для защиты реального IP при обрывах VPN соединения.
  • Предотвращение утечки DNS.
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Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: от 10.99 $ в месяц
Версия:1.2.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Анонимайзеры, VPN
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:46,85 Мб
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