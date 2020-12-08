ТОП-сегодня раздела "Фото"

REFACE 1.0.25.2 Классное мобильное приложение для Android, которое позволяет изменять лица на фото и видео, используя для этого искусственный интеллект. Также присутствует возможность создавать собственные анимации, а также быстро и удобно делиться ими со своими друзьями

Сохранялка Фоток ВК 3.0.2 Сохранялка Фоток ВК - простое в использовании приложение для портативных устройств под управлением ОС Android, которое позволяет пользователю быстро и легко скачать любые фотографии (будь то фото с Вашей стены, Ваших друзей или фотографии групп) на карту

Фотопереводчик 7.6.0 Бесплатное приложение для мобильных устройств под управлением Android, которое позволяет сфотографировать текст на незнакомом языке и переведенный текст тут же появится на экране. Поддерживается более 100 языков. Имеется автоматическое определение языка

Adobe Lightroom Mobile 1.3 Adobe Lightroom Mobile - функциональное и удобное в эксплуатации приложение, представляющее собой мобильную и упрощенную Android-версию мощного настольного редактора RAW-фотографий Lightroom

Avatan 3.5.9 Avatan - удобный в эксплуатации фоторедактор с большим количеством разнообразных функций и инструментов, позволяющий пользователю вдоволь поэкспериментировать и реализовать творческий потенциал. Присутствует множество эффектов и фильтров, рамок, текстур