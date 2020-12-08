Instories для Android

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Instories 2.3.7Описание
Отзывы о Instories 2.3.7Отзывы
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Instories - удобное мобильное приложение, которое предлагает огромное количество всевозможных шаблонов сторис для Instagram. Присутствует поддержка фото и видео, возможность выбирать формат для постов или сторис (например 9:16 для сторис, но и квадратный формат 1:1 для постов), обширная аудио библиотека, коллекция стильных шрифтов и текстовых анимаций, а также имеется возможность быстро экспортировать результат своей работы в Instagram, отправить в любой мессенджер или сохранить на своем мобильном устройстве.

Основные возможности Instories:

  • Большая коллекция настраиваемых шаблонов для сторис и постов в разных стилях: минимализм, бизнес, мозаика, арт, неон, и т.д.
  • Поддержка фото и видео, возможность дополнять их текстовыми эффектами, музыкой и анимациями, а также редактировать и сохранять сторис в формате как видео, так и фото.
  • Приложение поддерживает не только вертикальный формат 9:16 для сторис, но и квадратный формат 1:1 для постов в Instagram.
  • Огромная коллекция музыки для сторис под любое настроение.
  • Коллекция стильных шрифтов и текстовых анимаций.
  • Удобный экспорт, благодаря чему можно мгновенно загружать свои работы в Instagram, отправлять в любой мессенджер или сохранить на своем устройстве.
Instories скриншот № 1
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Instories скриншот № 3
Instories скриншот № 4
Лицензия: Бесплатная
Версия:2.3.7 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Фото
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:105,69 Мб
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