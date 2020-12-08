Instories для Android
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Instories - удобное мобильное приложение, которое предлагает огромное количество всевозможных шаблонов сторис для Instagram. Присутствует поддержка фото и видео, возможность выбирать формат для постов или сторис (например 9:16 для сторис, но и квадратный формат 1:1 для постов), обширная аудио библиотека, коллекция стильных шрифтов и текстовых анимаций, а также имеется возможность быстро экспортировать результат своей работы в Instagram, отправить в любой мессенджер или сохранить на своем мобильном устройстве.
Основные возможности Instories:
- Большая коллекция настраиваемых шаблонов для сторис и постов в разных стилях: минимализм, бизнес, мозаика, арт, неон, и т.д.
- Поддержка фото и видео, возможность дополнять их текстовыми эффектами, музыкой и анимациями, а также редактировать и сохранять сторис в формате как видео, так и фото.
- Приложение поддерживает не только вертикальный формат 9:16 для сторис, но и квадратный формат 1:1 для постов в Instagram.
- Огромная коллекция музыки для сторис под любое настроение.
- Коллекция стильных шрифтов и текстовых анимаций.
- Удобный экспорт, благодаря чему можно мгновенно загружать свои работы в Instagram, отправлять в любой мессенджер или сохранить на своем устройстве.
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|2.3.7 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Ylee Studio LTD
|Категория:
|Фото
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|105,69 Мб
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