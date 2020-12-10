Avocation - удобный трекер полезных привычек для Android. Присутствует возможность планировать свой распорядок дня и создавать привычки. Можно изменить цвет и иконку привычки по вкусу, а также выбрать время дня, наиболее подходящее для выполнения своей привычки. Также можно настроить индивидуальное напоминание для каждой привычки.

Выполняя свои привычки можно просматривать раздел статистики, чтобы проанализировать достигнутое за день и неделю. С каждой выполненной привычкой бутылка с водой наполняется - это и есть ваш прогресс. Более того можно в любой момент вернуться на день назад и удостовериться, что все выполненные привычки отмечены правильно.

В приложении имеется элемент геймификации - вместе с вашим ростом (чем больше будет прививаться полезных привычек) будет расти и виртуальное растение в вашем смартфоне. И так как растению нужна вода - рост остановится, если бутылка вашей статистики будет пустой. Кроме этого пользователям доступна коллекция коротких и интересных уроков, в которых можно узнать о научных фактах о выработке привычек, лайфхаки успешного достижения целей и многое другое.