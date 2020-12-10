Avocation для Android
Avocation - удобный трекер полезных привычек для Android. Присутствует возможность планировать свой распорядок дня и создавать привычки. Можно изменить цвет и иконку привычки по вкусу, а также выбрать время дня, наиболее подходящее для выполнения своей привычки. Также можно настроить индивидуальное напоминание для каждой привычки.
Выполняя свои привычки можно просматривать раздел статистики, чтобы проанализировать достигнутое за день и неделю. С каждой выполненной привычкой бутылка с водой наполняется - это и есть ваш прогресс. Более того можно в любой момент вернуться на день назад и удостовериться, что все выполненные привычки отмечены правильно.
В приложении имеется элемент геймификации - вместе с вашим ростом (чем больше будет прививаться полезных привычек) будет расти и виртуальное растение в вашем смартфоне. И так как растению нужна вода - рост остановится, если бутылка вашей статистики будет пустой. Кроме этого пользователям доступна коллекция коротких и интересных уроков, в которых можно узнать о научных фактах о выработке привычек, лайфхаки успешного достижения целей и многое другое.
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.4.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Mindvoll
|Категория:
|Планировщики, календарь, часы
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|28,02 Мб
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