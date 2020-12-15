Megacubo - интеллектуальный IPTV-тюнер, позволяющий бесплатно смотреть онлайн-телевидение со всего мира. Программа позволяет смотреть и записывать видео из различных источников, включая YouTube, местное и мировое телевидение, Live TV и даже BitTorrent (по магнет-ссылкам). Доступно множество музыкальных, новостных, спортивных, детских, религиозных и других каналов.

Присутствует возможность искать каналы по названию или сортировать их по жанру, стране или качеству соединения. Приложение содержит функцию родительского контроля, которая ограничивает доступ несовершеннолетних к содержимому для взрослых. Также можно записывать программы и смотреть их позже, имеется Избранное, списки IPTV (M3U8, RTMP, RTSP), история просмотров, режим мини-плеера, поддержка "горячих" клавиш и многое другое.

Основные возможности Megacubo: