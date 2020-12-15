Megacubo для Windows

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Megacubo - интеллектуальный IPTV-тюнер, позволяющий бесплатно смотреть онлайн-телевидение со всего мира. Программа позволяет смотреть и записывать видео из различных источников, включая YouTube, местное и мировое телевидение, Live TV и даже BitTorrent (по магнет-ссылкам). Доступно множество музыкальных, новостных, спортивных, детских, религиозных и других каналов.

Присутствует возможность искать каналы по названию или сортировать их по жанру, стране или качеству соединения. Приложение содержит функцию родительского контроля, которая ограничивает доступ несовершеннолетних к содержимому для взрослых. Также можно записывать программы и смотреть их позже, имеется Избранное, списки IPTV (M3U8, RTMP, RTSP), история просмотров, режим мини-плеера, поддержка "горячих" клавиш и многое другое.

Основные возможности Megacubo:

  • Огромное количество каналов различной тематики.
  • Наличие радиостанций со всего мира.
  • Функция родительского контроля.
  • Сортировка каналов по жанру, стране или качеству соединения.
  • Возможность записывать программы.
  • Списки IPTV (M3U8, RTMP, RTSP).
  • История просмотров.
  • Режим мини-плеера.
  • Поддержка "горячих" клавиш.
  • И многое другое...
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:16.0.2 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:Потоковое видео
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:79,42 Мб
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