Megacubo для Windows
Megacubo - интеллектуальный IPTV-тюнер, позволяющий бесплатно смотреть онлайн-телевидение со всего мира. Программа позволяет смотреть и записывать видео из различных источников, включая YouTube, местное и мировое телевидение, Live TV и даже BitTorrent (по магнет-ссылкам). Доступно множество музыкальных, новостных, спортивных, детских, религиозных и других каналов.
Присутствует возможность искать каналы по названию или сортировать их по жанру, стране или качеству соединения. Приложение содержит функцию родительского контроля, которая ограничивает доступ несовершеннолетних к содержимому для взрослых. Также можно записывать программы и смотреть их позже, имеется Избранное, списки IPTV (M3U8, RTMP, RTSP), история просмотров, режим мини-плеера, поддержка "горячих" клавиш и многое другое.
Основные возможности Megacubo:
- Огромное количество каналов различной тематики.
- Наличие радиостанций со всего мира.
- Функция родительского контроля.
- Сортировка каналов по жанру, стране или качеству соединения.
- Возможность записывать программы.
- Списки IPTV (M3U8, RTMP, RTSP).
- История просмотров.
- Режим мини-плеера.
- Поддержка "горячих" клавиш.
- И многое другое...
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|16.0.2 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7, XP
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Megacubo
|Категория:
|Потоковое видео
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|79,42 Мб
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Admin
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