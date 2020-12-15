Cookies Must Die - забавный экшн для Android, в котором вам предстоит возглавить крестовый поход против группы злобных печенек мутантов с их могущественными Боссами, пока они не превратили город в руины. В этом вам поможет секретный суперагент Джек, умения которого отлично подходят для уничтожения нахальной кондитерской продукции.

Выбирайте лучшее оружие и смело бросайтесь в бой, сокрушая врагов (вас ожидают желеобразные, злобные печеньки, пугающие шоколадные конфеты и прочие опасные персонажи), выживайте в атаках, побеждайте огромных и очень опасных Боссов.

Особенности Cookies Must Die: