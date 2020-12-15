Cookies Must Die для Android
Cookies Must Die - забавный экшн для Android, в котором вам предстоит возглавить крестовый поход против группы злобных печенек мутантов с их могущественными Боссами, пока они не превратили город в руины. В этом вам поможет секретный суперагент Джек, умения которого отлично подходят для уничтожения нахальной кондитерской продукции.
Выбирайте лучшее оружие и смело бросайтесь в бой, сокрушая врагов (вас ожидают желеобразные, злобные печеньки, пугающие шоколадные конфеты и прочие опасные персонажи), выживайте в атаках, побеждайте огромных и очень опасных Боссов.
Особенности Cookies Must Die:
- Увлекательный шутер-платформер с эпическим экшеном.
- Легкий в игре, но трудный для освоения геймплей.
- Эффект замедления с экстремальной точностью и ощущением, будто вы находитесь в Матрице.
- Эпические сражения с Боссами.
- Модернизируемое оружие, персонажи и взрывоопасные усиления, доступные для разблокировки.
- Достижения и Доска Лидеров, соревнуйтесь с друзьми.
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Бесплатная
|Версия:
|1.1.5 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
|Интерфейс:
|Английский, Русский
|Разработчик:
|Rebel Twins
|Категория:
|Экшен и 3D
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|112,7 Мб
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