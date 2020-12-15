Cookies Must Die для Android

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Cookies Must Die - забавный экшн для Android, в котором вам предстоит возглавить крестовый поход против группы злобных печенек мутантов с их могущественными Боссами, пока они не превратили город в руины. В этом вам поможет секретный суперагент Джек, умения которого отлично подходят для уничтожения нахальной кондитерской продукции.

Выбирайте лучшее оружие и смело бросайтесь в бой, сокрушая врагов (вас ожидают желеобразные, злобные печеньки, пугающие шоколадные конфеты и прочие опасные персонажи), выживайте в атаках, побеждайте огромных и очень опасных Боссов.

Особенности Cookies Must Die:

  • Увлекательный шутер-платформер с эпическим экшеном.
  • Легкий в игре, но трудный для освоения геймплей.
  • Эффект замедления с экстремальной точностью и ощущением, будто вы находитесь в Матрице.
  • Эпические сражения с Боссами.
  • Модернизируемое оружие, персонажи и взрывоопасные усиления, доступные для разблокировки.
  • Достижения и Доска Лидеров, соревнуйтесь с друзьми.
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Бесплатная
Версия:1.1.5 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Android 4.x, 5.x, 6.x, 7.x, 8.x, 9.x, 10.x, 11.x
Интерфейс: Английский, Русский
Разработчик:
Категория:Экшен и 3D
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:112,7 Мб
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