Fortnite для Android

Fortnite 12.41.0-12948829 для Android

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Описание Fortnite 12.41.0-12948829 для AndroidОписание   Скачать Fortnite 12.41.0-12948829 для AndroidСКАЧАТЬ (146,46 Мб) Скриншоты Fortnite 12.41.0-12948829 для AndroidСкриншоты (2)   Статистика Fortnite 12.41.0-12948829 для AndroidСтатистика   Отзывы о Fortnite 12.41.0-12948829 для AndroidОтзывы (0)  
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Fortnite - мобильная версия популярнейшей игры в жанре Королевской битвы, использующая Unreal Engine 4. Игрока ждет знакомый геймплей и игровая локация, где придется строить форт и сражаться с другими пользователями со всего мира, чтобы стать последним выжившим. Присутствует возможность присоединится и играть в отряде с друзьями.

Основные возможности Fortnite:

  • Играйте вместе с друзьями и исследуйте множество островов, созданных участниками сообщества.
  • Изменяйте поле боя, строя укрытия.
  • Собирайте ресурсы, ищите снаряжение и сражайтесь с противниками! Побеждает последний выживший.
  • Возможность играть в отряде с друзьями.
  • Наличие новых игровых режимов, совершенно невероятных и фантастических обликов для вашего аватара, новое оружие и предметы.
  • Разнообразные задания, выполняя которые можно получить уровни боевого пропуска и не только.
Fortnite
Fortnite
Статус программы Бесплатная
ОперационкаAndroid 7.x, 8.x, 9.x
Интерфейс Английский
Закачек (сегодня/всего)0 / 1
Разработчик
Последнее обновление (Сообщить о новой версии)
Категории программыЭкшен и 3D
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Отзывы о программе Fortnite

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