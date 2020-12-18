Nuendo для Windows

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Nuendo - профессиональная цифровая станция (DAW) для записи музыки, аранжировки и редактирования контента. Предоставляет большое количество сурраунд каналов, плагины, редактор кроссфейдов, поддержку контроллеров, AAF и EDL импорт, работу с сетью, профессиональная система дублей и прочее.

Имеется функция Video Cut Detection для анализа видеофайлов, набор эффектов и плагинов, таких как Doppler effect, VoiceDesigner, VariAudio, и интегрированный Groove Agent SE 5. Также доступна поддержка ARA и Cue Sheet Export для рендеринга видео.

Основные функции Nuendo:

  • микшерный пульт с очень подробной коррекцией параметров;
  • доступно 80 профессиональных плагинов с эталонным качеством обработки, включая StudioEQ, Animex Pro surround panner, REVerence;
  • плагин для обработки/создания форматов звука 5.1, 7.1 и Dolby Atmos;
  • встроенный видео плеер, обеспечивающий точную синхронизацию акудио с видео с очень подробным делением шага;
  • возможность корректировать монофонические аудио записи с точностью цифровой Midi дорожки;
  • возможность создания определенных шаблонов обработки;
  • совместная работа над одним проектом;
  • собственный каталог управления медиа файлами, которая позволяет быстро находить необходимый файл;
  • поддержка разных типов и стандартов файлов включая аудио и MIDI-файлы, видеоданные и пр.;
  • синтезатор с набором характерных функций: осциллятор, полифонические LFO, арпеджиатор и т.д.;
  • и многое другое...
Оценка: 5.00/5 голосов - 1
Лицензия: Условно-бесплатная | Цена: 999,99 EUR
Ограничение:30 дней
Версия:11.0.0 | Сообщить о новой версии
Обновлено:
ОС:Windows 10, 8.1, 8, 7
Интерфейс: Английский
Разработчик:
Категория:DJ Студии, микшеры
Загрузок (сегодня/всего):1 / 1 | Статистика
Размер:102,84 Мб
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