Nuendo - профессиональная цифровая станция (DAW) для записи музыки, аранжировки и редактирования контента. Предоставляет большое количество сурраунд каналов, плагины, редактор кроссфейдов, поддержку контроллеров, AAF и EDL импорт, работу с сетью, профессиональная система дублей и прочее.

Имеется функция Video Cut Detection для анализа видеофайлов, набор эффектов и плагинов, таких как Doppler effect, VoiceDesigner, VariAudio, и интегрированный Groove Agent SE 5. Также доступна поддержка ARA и Cue Sheet Export для рендеринга видео.

Основные функции Nuendo: