Nuendo для Windows
Nuendo - профессиональная цифровая станция (DAW) для записи музыки, аранжировки и редактирования контента. Предоставляет большое количество сурраунд каналов, плагины, редактор кроссфейдов, поддержку контроллеров, AAF и EDL импорт, работу с сетью, профессиональная система дублей и прочее.
Имеется функция Video Cut Detection для анализа видеофайлов, набор эффектов и плагинов, таких как Doppler effect, VoiceDesigner, VariAudio, и интегрированный Groove Agent SE 5. Также доступна поддержка ARA и Cue Sheet Export для рендеринга видео.
Основные функции Nuendo:
- микшерный пульт с очень подробной коррекцией параметров;
- доступно 80 профессиональных плагинов с эталонным качеством обработки, включая StudioEQ, Animex Pro surround panner, REVerence;
- плагин для обработки/создания форматов звука 5.1, 7.1 и Dolby Atmos;
- встроенный видео плеер, обеспечивающий точную синхронизацию акудио с видео с очень подробным делением шага;
- возможность корректировать монофонические аудио записи с точностью цифровой Midi дорожки;
- возможность создания определенных шаблонов обработки;
- совместная работа над одним проектом;
- собственный каталог управления медиа файлами, которая позволяет быстро находить необходимый файл;
- поддержка разных типов и стандартов файлов включая аудио и MIDI-файлы, видеоданные и пр.;
- синтезатор с набором характерных функций: осциллятор, полифонические LFO, арпеджиатор и т.д.;
- и многое другое...
|Оценка:
|5.00/5 голосов - 1
|Лицензия:
|Условно-бесплатная | Цена: 999,99 EUR
|Ограничение:
|30 дней
|Версия:
|11.0.0 | Сообщить о новой версии
|Обновлено:
|ОС:
|Windows 10, 8.1, 8, 7
|Интерфейс:
|Английский
|Разработчик:
|Steinberg
|Категория:
|DJ Студии, микшеры
|Загрузок (сегодня/всего):
|1 / 1 | Статистика
|Размер:
|102,84 Мб
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